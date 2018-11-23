بـ"الكارتو".. قسطرة نوعية بحائل تنهي معاناة مريضة مع التسارع البطيني

تقنية تبلورها أحدث الأجهزة المستخدمة في المراكز لعلاج "كهربائية القلب"

نجح مركز القلب بمدينة حائل، في إجراء عملية قسطرة نوعية عن طريق الكي بموجات الراديو وباستخدام جهاز "الكارتو" لمريضة تعاني من تسارع بطيني.



‏وقد أجريت العملية بقيادة استشاري كهروفسيولجية القلب الدكتور أحمد رجب من مركز القلب بحائل، واستشاري كهروفسيولجية القلب الدكتور محمد الشهري من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض.



يُشار إلى أن جهاز "الكارتو" يعتبر من أحدث الأجهزة المستخدمة في مراكز القلب لتشخيص وعلاج أمراض كهربائية القلب.