بلدية أضم تكتفي بتحميل المقاول مسؤولية الأعمدة الآيلة للسقوط بطريق "الجائزة"

تشكل خطرًا محتومًا على المارة ومطالبات بإزالتها على وجه السرعة بعد توثيقها

حمّلت بلدية محافظة أضم مسؤولية أعمدة الإنارة الآيلة للسقوط على طريق "أضم - الجائزة"، منذ أيام، لأحد المقاولين، فيما اكتفت البلدية بتواصلها مع المقاول المنفذ لإزالة الضرر في أسرع وقت.

وتفصيلاً، كان عددٌ من مرتادي طريق "أضم - الجائزة" قد وثّقوا عدّة أعمدة إنارة آيلة للسقوط على الطريق، ما تشكل خطرًا محتومًا على المارة، وسط مطالبات بإزالتها على وجه السرعة.

ولفت الأهالي إلى أن الأعمدة لا تزال حتى إعداد هذا الخبر للنشر، كما هي دون أن تتحرك البلدية لإزالتها وتأمينها، فضلاً عن إلزام الشركة أو المقاول بعمل اللازم قبل أن تتسبب في حوادث لا سمح الله.

وقالت البلدية: "‏تعقيبًا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة أضم عن سقوط أعمدة إنارة بمركز الجائزة نفيدكم بأن الأعمدة مازالت ضمن أعمال المقاول ولم تسلم للبلدية وتم التواصل مع المقاول للوقوف من قِبل فنيين البلدية لإزالة الضرر وسيتم معالجتها بأسرع وقت".