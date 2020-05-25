معبّرين عن فرحتهم.. هكذا استقبل أهالي المدينة أول أيام عيد الفطر

وسط التزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول الكامل وانتشار أمني

احتفلت الأسر والعائلات في المدينة المنورة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر منصات التواصل الاجتماعي المرئي بين الأهل والأقارب، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرار وزارة الداخلية بمنع التجول الكامل خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وتبادلت الأسر والعائلات التهاني والتبريكات بالرسائل الصوتية والصور ومقاطع الفيديو، إضافة لتوثيق مظاهر البهجة والفرح في جو عائلي وسط التزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول الكامل.

ورصدت "سبق" خلوّ الطرقات والشوارع الرئيسية من السيارات ومن المارة، وسط انتشار القطاعات الأمنية في المواقع المختلفة في المدينة المنورة من الطرقات وفي الأحياء.

وبدا عيد الفطر المبارك هذا العام مختلفًا عن الأعوام السابقة؛ فقد حل العيد في ظل جائحة كورونا وسط اختفاء مظاهر العيد المعتادة في المجتمع المديني، من تبادل الزيارات ولقاء الأهل والأحبة والاحتفالات المنوعة التي كانت تقام في حديقة الملك فهد المركزية، إضافة إلى الاحتفالات الأخرى في أرجاء المنطقة.