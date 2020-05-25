النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معبّرين عن فرحتهم.. هكذا استقبل أهالي المدينة أول أيام عيد الفطر

وسط التزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول الكامل وانتشار أمني

احتفلت الأسر والعائلات في المدينة المنورة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر منصات التواصل الاجتماعي المرئي بين الأهل والأقارب، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرار وزارة الداخلية بمنع التجول الكامل خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وتبادلت الأسر والعائلات التهاني والتبريكات بالرسائل الصوتية والصور ومقاطع الفيديو، إضافة لتوثيق مظاهر البهجة والفرح في جو عائلي وسط التزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول الكامل.

ورصدت "سبق" خلوّ الطرقات والشوارع الرئيسية من السيارات ومن المارة، وسط انتشار القطاعات الأمنية في المواقع المختلفة في المدينة المنورة من الطرقات وفي الأحياء.

وبدا عيد الفطر المبارك هذا العام مختلفًا عن الأعوام السابقة؛ فقد حل العيد في ظل جائحة كورونا وسط اختفاء مظاهر العيد المعتادة في المجتمع المديني، من تبادل الزيارات ولقاء الأهل والأحبة والاحتفالات المنوعة التي كانت تقام في حديقة الملك فهد المركزية، إضافة إلى الاحتفالات الأخرى في أرجاء المنطقة.

عيد الفطر المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معبّرين عن فرحتهم.. هكذا استقبل أهالي المدينة أول أيام عيد الفطر
سبق

احتفلت الأسر والعائلات في المدينة المنورة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر منصات التواصل الاجتماعي المرئي بين الأهل والأقارب، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرار وزارة الداخلية بمنع التجول الكامل خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وتبادلت الأسر والعائلات التهاني والتبريكات بالرسائل الصوتية والصور ومقاطع الفيديو، إضافة لتوثيق مظاهر البهجة والفرح في جو عائلي وسط التزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول الكامل.

ورصدت "سبق" خلوّ الطرقات والشوارع الرئيسية من السيارات ومن المارة، وسط انتشار القطاعات الأمنية في المواقع المختلفة في المدينة المنورة من الطرقات وفي الأحياء.

وبدا عيد الفطر المبارك هذا العام مختلفًا عن الأعوام السابقة؛ فقد حل العيد في ظل جائحة كورونا وسط اختفاء مظاهر العيد المعتادة في المجتمع المديني، من تبادل الزيارات ولقاء الأهل والأحبة والاحتفالات المنوعة التي كانت تقام في حديقة الملك فهد المركزية، إضافة إلى الاحتفالات الأخرى في أرجاء المنطقة.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
09:04 AM

معبّرين عن فرحتهم.. هكذا استقبل أهالي المدينة أول أيام عيد الفطر

وسط التزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول الكامل وانتشار أمني

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
2
1,926

احتفلت الأسر والعائلات في المدينة المنورة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر منصات التواصل الاجتماعي المرئي بين الأهل والأقارب، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرار وزارة الداخلية بمنع التجول الكامل خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وتبادلت الأسر والعائلات التهاني والتبريكات بالرسائل الصوتية والصور ومقاطع الفيديو، إضافة لتوثيق مظاهر البهجة والفرح في جو عائلي وسط التزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول الكامل.

ورصدت "سبق" خلوّ الطرقات والشوارع الرئيسية من السيارات ومن المارة، وسط انتشار القطاعات الأمنية في المواقع المختلفة في المدينة المنورة من الطرقات وفي الأحياء.

وبدا عيد الفطر المبارك هذا العام مختلفًا عن الأعوام السابقة؛ فقد حل العيد في ظل جائحة كورونا وسط اختفاء مظاهر العيد المعتادة في المجتمع المديني، من تبادل الزيارات ولقاء الأهل والأحبة والاحتفالات المنوعة التي كانت تقام في حديقة الملك فهد المركزية، إضافة إلى الاحتفالات الأخرى في أرجاء المنطقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,738
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,799
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,578

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة