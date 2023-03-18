"روي فيتوريا" لـ "البرتغاليين": تعلموا من "السعودية" وعجّلوا باتخاذ القرارات فلا وقت للتأخير!

أبدى المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر استياءه من تأخر مسؤولي بلاده في اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين هناك من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وضرب المدرب البرتغالي في تصريحات نقلتها الصحف البرتغالية ، الفارق بين القرارات داخل السعودية وغيرها في البرتغال، حيث قال إن المملكة اتخذت خطوات قاسية ودقيقة لحماية المواطنين هنا.

وتابع: "السعودية أغلقت البلد على نفسها .. منعت الدخول والخروج منها .. أغلقت جميع الأماكن التي تضم تجمعات .. في البداية كانت الإجراءات عادية لكن سرعان ما رأى المسؤولون تشديد التدابير لحماية مواطنيها".

كما نقلت الصحف هناك حزن المدرب بسبب عيد ميلاد ابنته ماتيلد الثاني عشر وعدم قدرته على مشاركتها أو احتفالها هي شخصيًا والعائلة بالشكل اللازم بسبب هذا الفيروس الذي وصفه باللعين.