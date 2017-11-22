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متأثرة بتصريحات "أردوغان".. العملة التركية تهوي لأدنى مستوى على الإطلاق

الدولار الواحد يساوي 11.46 ليرة

هبطت الليرة التركية اليوم الاثنين لأدنى مستوى على الإطلاق عند 11.46 مقابل الدولار، وذلك عقب تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان، اعتبر فيها أن هناك مناورات تُحاك بشأن سعر الصرف.

ويأتي هذا الهبوط بعد أن صعدت الليرة في وقت سابق اليوم؛ لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفضًا غير مسبوق أواخر الأسبوع الماضي عند 11.2995 ليرة للدولار، وفقًا لـ"رويترز".

وفقدت العملة ثلث قيمتها هذا العام، وكان مستواها الأضعف على الإطلاق الذي بلغته خلال الجمعة الماضية عند 11.32 ليرة للدولار، يمثل ثامن جلسة على التوالي من تسجيل انخفاضات قياسية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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متأثرة بتصريحات "أردوغان".. العملة التركية تهوي لأدنى مستوى على الإطلاق
سبق

هبطت الليرة التركية اليوم الاثنين لأدنى مستوى على الإطلاق عند 11.46 مقابل الدولار، وذلك عقب تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان، اعتبر فيها أن هناك مناورات تُحاك بشأن سعر الصرف.

ويأتي هذا الهبوط بعد أن صعدت الليرة في وقت سابق اليوم؛ لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفضًا غير مسبوق أواخر الأسبوع الماضي عند 11.2995 ليرة للدولار، وفقًا لـ"رويترز".

وفقدت العملة ثلث قيمتها هذا العام، وكان مستواها الأضعف على الإطلاق الذي بلغته خلال الجمعة الماضية عند 11.32 ليرة للدولار، يمثل ثامن جلسة على التوالي من تسجيل انخفاضات قياسية.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
08:22 PM

متأثرة بتصريحات "أردوغان".. العملة التركية تهوي لأدنى مستوى على الإطلاق

الدولار الواحد يساوي 11.46 ليرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هبطت الليرة التركية اليوم الاثنين لأدنى مستوى على الإطلاق عند 11.46 مقابل الدولار، وذلك عقب تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان، اعتبر فيها أن هناك مناورات تُحاك بشأن سعر الصرف.

ويأتي هذا الهبوط بعد أن صعدت الليرة في وقت سابق اليوم؛ لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفضًا غير مسبوق أواخر الأسبوع الماضي عند 11.2995 ليرة للدولار، وفقًا لـ"رويترز".

وفقدت العملة ثلث قيمتها هذا العام، وكان مستواها الأضعف على الإطلاق الذي بلغته خلال الجمعة الماضية عند 11.32 ليرة للدولار، يمثل ثامن جلسة على التوالي من تسجيل انخفاضات قياسية.

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142 مليون ..

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20 أكتوبر
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