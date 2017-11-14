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بالفيديو .. استشاري يحذر من "جلسة التربيعة": تسبب ضغط على مفصل الركبة

بالإضافة إلى أنها تؤثر على على الأوتار الخلفية للركبة

حذر استشاري من " جلسة التربيعة " لانها تسبب ضغط على مفصل الركبة، وتأثر أيضا على الأوتار الخلفية للركبة.

وتفصيلا قال الدكتور محمد الصحن استشاري جراحة العظام والمفاصل في برنامج " فيتامين وتمرين " على القناة السعودية " جلسة التربيعية او الجلسة على الارض مع ثني الركبة لساعات طويلة مع مرور الزمن تسبب آلاما مزعجة تجعل من الوقوف والقيام صعبا " مشيرا بانها لا تؤثر كثيرا اذا كانت لاتتجاوز ربع ساعة.

وحذر من الاستمرار على تلك جلسات الخاطئة تصعّب صعود الدرج والصلاة على الارض داعيا للامتناع عنها.

وعن تأثير زيادة الوزن على خشونة الركبة اوضح بان كل كيلوا واحد يوازي ضغط 4 كيلو على الركب ناصحًا المرضى الذين يشكون من الآلام شديدة وخشونة بالركب بالصلاة على الكرسي لفترة أسبوعيين الى 4 أسابيع وعدم الجلوس على الأرض.

وعن وقت اللجوء للعمليات، أوضح الاستشاري الصحن انها عندما تكون هناك الآلام شديدة للمريض وتدفعه للاستيقاظ من نومه ليلًا ويتم تغيير مفصل الركبة عند حصول الاحتكاك الشديد وهي عمليات مستمرة وتجري بإتقان ويمكن للمرضى القيام والتحرك في اليوم الثاني من العملية.

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بالفيديو .. استشاري يحذر من "جلسة التربيعة": تسبب ضغط على مفصل الركبة
سبق

حذر استشاري من " جلسة التربيعة " لانها تسبب ضغط على مفصل الركبة، وتأثر أيضا على الأوتار الخلفية للركبة.

وتفصيلا قال الدكتور محمد الصحن استشاري جراحة العظام والمفاصل في برنامج " فيتامين وتمرين " على القناة السعودية " جلسة التربيعية او الجلسة على الارض مع ثني الركبة لساعات طويلة مع مرور الزمن تسبب آلاما مزعجة تجعل من الوقوف والقيام صعبا " مشيرا بانها لا تؤثر كثيرا اذا كانت لاتتجاوز ربع ساعة.

وحذر من الاستمرار على تلك جلسات الخاطئة تصعّب صعود الدرج والصلاة على الارض داعيا للامتناع عنها.

وعن تأثير زيادة الوزن على خشونة الركبة اوضح بان كل كيلوا واحد يوازي ضغط 4 كيلو على الركب ناصحًا المرضى الذين يشكون من الآلام شديدة وخشونة بالركب بالصلاة على الكرسي لفترة أسبوعيين الى 4 أسابيع وعدم الجلوس على الأرض.

وعن وقت اللجوء للعمليات، أوضح الاستشاري الصحن انها عندما تكون هناك الآلام شديدة للمريض وتدفعه للاستيقاظ من نومه ليلًا ويتم تغيير مفصل الركبة عند حصول الاحتكاك الشديد وهي عمليات مستمرة وتجري بإتقان ويمكن للمرضى القيام والتحرك في اليوم الثاني من العملية.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
01:52 AM

بالفيديو .. استشاري يحذر من "جلسة التربيعة": تسبب ضغط على مفصل الركبة

بالإضافة إلى أنها تؤثر على على الأوتار الخلفية للركبة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
3,042

حذر استشاري من " جلسة التربيعة " لانها تسبب ضغط على مفصل الركبة، وتأثر أيضا على الأوتار الخلفية للركبة.

وتفصيلا قال الدكتور محمد الصحن استشاري جراحة العظام والمفاصل في برنامج " فيتامين وتمرين " على القناة السعودية " جلسة التربيعية او الجلسة على الارض مع ثني الركبة لساعات طويلة مع مرور الزمن تسبب آلاما مزعجة تجعل من الوقوف والقيام صعبا " مشيرا بانها لا تؤثر كثيرا اذا كانت لاتتجاوز ربع ساعة.

وحذر من الاستمرار على تلك جلسات الخاطئة تصعّب صعود الدرج والصلاة على الارض داعيا للامتناع عنها.

وعن تأثير زيادة الوزن على خشونة الركبة اوضح بان كل كيلوا واحد يوازي ضغط 4 كيلو على الركب ناصحًا المرضى الذين يشكون من الآلام شديدة وخشونة بالركب بالصلاة على الكرسي لفترة أسبوعيين الى 4 أسابيع وعدم الجلوس على الأرض.

وعن وقت اللجوء للعمليات، أوضح الاستشاري الصحن انها عندما تكون هناك الآلام شديدة للمريض وتدفعه للاستيقاظ من نومه ليلًا ويتم تغيير مفصل الركبة عند حصول الاحتكاك الشديد وهي عمليات مستمرة وتجري بإتقان ويمكن للمرضى القيام والتحرك في اليوم الثاني من العملية.

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