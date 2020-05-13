بلغة الأرقام.. "أكسفورد" تطلق تقريراً تحليلياً لاقتصاد المملكة 2020

يرسم ملامح خطط تعزيز النمو غير النفطي ودعم نمو القطاع الخاص الأطول أجلاً

عملت شركة الاستشارات والبحوث العالمية، مجموعة أكسفورد للأعمال، في تقريرها الجديد على تحليل جهود المملكة الرامية إلى تعزيز النمو غير النفطي ودعم نمو القطاع الخاص، في الوقت الذي تتحرك فيه بسرعةٍ نحو اتخاذِ إجراءاتٍ من شأنها التخفيفُ من آثار كوفيد-19.

ويستعرض التقرير أحدث المبادرات المستحدثة في ظل رؤية 2030 كما يقدم تغطيةً تفصيليةً للتطورات الجارية في القطاع الصناعي السعودي، والذي يستعد لدَفعَةٍ استثماريةٍ كبرى، كجزء من خططٍ أوسعَ نطاقاً ترمي إلى دفع عجلة النمو غير النفطي وخلق فرص عملٍ جديدة.

وقد تناولت المواضيعُ الأساسيةُ للتقرير الخطواتِ المتخذةَ إزاء هذه الخلفية من أجل تحسين التدريب والتعليم، مع زيادة التركيز على نقل المهارات من القطاع الخاص كما استعرض الدور الذي يُتوَقَّعُ من القطاعات الصناعية أن تؤديه لدعم تطور القطاعات الاستراتيجية في ظل توسعٍ قطاعيٍّ أكثرَ شمولاً واتساعا.

ومع احتفاظ الطاقة بمكانتها كركيزةٍ أساسيةٍ للاقتصاد السعودي، فيأتي التقرير ليرسم تفاصيل المشروعات وعمليات الاستحواذ الجديدة والتي سيكون لها بالغ الأهمية في ضمان الاستدامة في ظل مناخٍ مفعمٍ بالتحديات، بدايةً من هبوط أسعار النفط وانتهاءً بتباطؤِ النمو العالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19.

كما شمل التحليل جوانبَ اقتصاديةً أخرى بما في ذلك صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تقود طليعة التحول الرقمي في المملكة مدعومةً بتِقنية الجيل الخامس وغيرها من التقنيات المبتكرة.

وإضافة إلى ذلك، فالمجموعة ترصد النمو الذي شهده قطاع النقل في المملكة، مدفوعاً بمجموعةٍ كبيرةٍ من مشاريع البنية التحتية في قطاع الطرق والسكك الحديدية والموانئ، والتي تساعد على تعزيز الترابط العالمي والتنقل الحضري على حدٍّ سواء.

كما يشتمل التقرير على وجهة نظر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جنباً إلى جنبٍ مع دليل تفصيليٍّ لكل قطاعٍ على حدة للمستثمرين.

من جانبه علَّقَ، رئيس التحرير بالمجموعة السيد أوليفر كورنكوك قائلاً: في الوقت الذي ألقت فيه جائحة كوفيد-19 بثقلها على جوانب من الاقتصاد السعودي، فقد ظل مؤشر الأرقام المتعلقة بالجانب غير النفطي للعام 2019 إيجابياً وذلك فيما يتعلق بخطط المملكة الأطول أجلاً.

إلى هذا يمثل التقرير تتويجاً لأعمال البحث الميداني التي أجراها فريقٌ من المحللين في مجموعة أكسفورد للأعمال على مدى أكثر من 12 شهراً، حيث يُقَيِّم هذا الإصدارُ التوجهاتِ والتطوراتِ على مستوى الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، والقطاع المصرفي وغيرها.

وقد صدر التقرير من خلال مجموعة إتش إس بي سي (HSBC)، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وشركة كي بي إم جي (KPMG)، ومكتب خشيم محامون ومستشارون، وهو متاحٌ عبر الإنترنت وفي نسخٍ مطبوعة.