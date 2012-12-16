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توطين الوظائف في نجران تحصر 5 فرص عمل في مجال بيع النظارات

نفّذت اللجنة جولات تفتيشية بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين

نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محلات بيع النظارات، بمدينة نجران ومحافظة حبونا؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على محلات ومنافذ بيع النظارات؛ وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين. جرى خلال ذلك حصر 19 محلًّا؛ حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 22 موظفًا؛ فيما رصدت 17 من الوافدين يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، إلى جانب حصر 5 فرص عمل جديدة للسعوديين، وإنذار منشأة واحدة.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في النشاط 58%؛ داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، إلى المسارعة بتوظيف المواطنين؛ تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

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توطين الوظائف في نجران تحصر 5 فرص عمل في مجال بيع النظارات
سبق

نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محلات بيع النظارات، بمدينة نجران ومحافظة حبونا؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على محلات ومنافذ بيع النظارات؛ وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين. جرى خلال ذلك حصر 19 محلًّا؛ حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 22 موظفًا؛ فيما رصدت 17 من الوافدين يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، إلى جانب حصر 5 فرص عمل جديدة للسعوديين، وإنذار منشأة واحدة.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في النشاط 58%؛ داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، إلى المسارعة بتوظيف المواطنين؛ تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
10:21 AM

توطين الوظائف في نجران تحصر 5 فرص عمل في مجال بيع النظارات

نفّذت اللجنة جولات تفتيشية بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محلات بيع النظارات، بمدينة نجران ومحافظة حبونا؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على محلات ومنافذ بيع النظارات؛ وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين. جرى خلال ذلك حصر 19 محلًّا؛ حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 22 موظفًا؛ فيما رصدت 17 من الوافدين يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، إلى جانب حصر 5 فرص عمل جديدة للسعوديين، وإنذار منشأة واحدة.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في النشاط 58%؛ داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، إلى المسارعة بتوظيف المواطنين؛ تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

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