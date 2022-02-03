مع عودة الدوليين .. "النصر" يبدأ تحضيراته لمواجهة الطائي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الطائي، الأحد المقبل، على أرض ملعب "مرسول بارك" في الرياض، في الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وشهدت الحصة التدريبية للأصفر، اليوم الخميس، عودة الدوليين بعد فراغهم من تمثيل المنتخبات خلال أيام "فيفا"، إلى جانب مشاركة الأوزبكي "مشاريبوف".



يُذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري برصيد35 نقطة.