النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
يعمل في شركة متعاقدة مع القناة وبصورة مؤقتة

مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

مع عودة الدوليين .. "النصر" يبدأ تحضيراته لمواجهة الطائي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الطائي، الأحد المقبل، على أرض ملعب "مرسول بارك" في الرياض، في الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت الحصة التدريبية للأصفر، اليوم الخميس، عودة الدوليين بعد فراغهم من تمثيل المنتخبات خلال أيام "فيفا"، إلى جانب مشاركة الأوزبكي "مشاريبوف".

يُذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري برصيد35 نقطة.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مع عودة الدوليين .. "النصر" يبدأ تحضيراته لمواجهة الطائي
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الطائي، الأحد المقبل، على أرض ملعب "مرسول بارك" في الرياض، في الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت الحصة التدريبية للأصفر، اليوم الخميس، عودة الدوليين بعد فراغهم من تمثيل المنتخبات خلال أيام "فيفا"، إلى جانب مشاركة الأوزبكي "مشاريبوف".

يُذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري برصيد35 نقطة.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
11:32 PM

مع عودة الدوليين .. "النصر" يبدأ تحضيراته لمواجهة الطائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
438

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الطائي، الأحد المقبل، على أرض ملعب "مرسول بارك" في الرياض، في الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت الحصة التدريبية للأصفر، اليوم الخميس، عودة الدوليين بعد فراغهم من تمثيل المنتخبات خلال أيام "فيفا"، إلى جانب مشاركة الأوزبكي "مشاريبوف".

يُذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري برصيد35 نقطة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,179
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,907
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,999
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,833

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة