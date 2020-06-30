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رياح سطحية وسحب ماطرة.. تنبيه من "الأرصاد" للباحة و4 محافظات تابعة

في حالة تستمر حتى الثامنة مساءً.. و"المدني" تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظات المخواة والمندق وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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رياح سطحية وسحب ماطرة.. تنبيه من "الأرصاد" للباحة و4 محافظات تابعة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظات المخواة والمندق وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
11:34 AM

رياح سطحية وسحب ماطرة.. تنبيه من "الأرصاد" للباحة و4 محافظات تابعة

في حالة تستمر حتى الثامنة مساءً.. و"المدني" تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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1,182

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظات المخواة والمندق وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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