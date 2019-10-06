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حصيلة أمطار مكة.. مباشرة 11 بلاغًا وإنقاذ 4 محتجزين وانهيارات والتماسات

المواطنون وثَّقوا بجوالاتهم غمر المياه لمركباتهم وفشل مشاريع تصريف السيول

باشرت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة عصر اليوم الأحد 11 بلاغًا، منها 7 بلاغات التماس في عدادات كهربائية، تغذي منازل، وبلاغان عن انهيار أسوار منازل بدون إصابات، و4 بلاغات احتجاز بسبب تجمع مياه الأمطار.

وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أن جميع المحتجزين تم إخراجهم بصحة جيدة، فيما باشرت الأمانة تجمعات مياه عبّارة النوارية؛ وهو ما سبب ارتداد في الحركة المرورية، وتجمعات مياه طريق الصهوة بجوار مسجد "أبو منارتين".

وباشر الدفاع المدني بمحافظة الجموم حالة انهيار سور حديدي على سيارتين، وجزء من سور منزل. ولا يوجد احتجاز. وتم إنهاء البلاغات عن طريق الدفاع المدني والجهات المشاركة من الشرطة والأمانة.

وفي غضون ذلك، وثَّق عدد من المواطنين بعدسات أجهزة الجوال تجمعات المياه والسيول التي اجتاحت منازلهم، وغمرت المركبات داخل حي النوارية، ووثَّقوا فشل مناهل تصريف السيول ومياه الأمطار في استيعاب كميات الأمطار التي تركزت على شمال مكة المكرمة، موجهين تساؤلات إلى أمانة العاصمة المقدسة: إلى متى والأمطار تكشف فشل مشاريعكم التي تخطت تكلفتها الملايين من الريالات؟!

مكة المكرّمة الدفاع المدني العاصمة المقدسة امطار الجموم النوارية السيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حصيلة أمطار مكة.. مباشرة 11 بلاغًا وإنقاذ 4 محتجزين وانهيارات والتماسات
سبق

باشرت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة عصر اليوم الأحد 11 بلاغًا، منها 7 بلاغات التماس في عدادات كهربائية، تغذي منازل، وبلاغان عن انهيار أسوار منازل بدون إصابات، و4 بلاغات احتجاز بسبب تجمع مياه الأمطار.

وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أن جميع المحتجزين تم إخراجهم بصحة جيدة، فيما باشرت الأمانة تجمعات مياه عبّارة النوارية؛ وهو ما سبب ارتداد في الحركة المرورية، وتجمعات مياه طريق الصهوة بجوار مسجد "أبو منارتين".

وباشر الدفاع المدني بمحافظة الجموم حالة انهيار سور حديدي على سيارتين، وجزء من سور منزل. ولا يوجد احتجاز. وتم إنهاء البلاغات عن طريق الدفاع المدني والجهات المشاركة من الشرطة والأمانة.

وفي غضون ذلك، وثَّق عدد من المواطنين بعدسات أجهزة الجوال تجمعات المياه والسيول التي اجتاحت منازلهم، وغمرت المركبات داخل حي النوارية، ووثَّقوا فشل مناهل تصريف السيول ومياه الأمطار في استيعاب كميات الأمطار التي تركزت على شمال مكة المكرمة، موجهين تساؤلات إلى أمانة العاصمة المقدسة: إلى متى والأمطار تكشف فشل مشاريعكم التي تخطت تكلفتها الملايين من الريالات؟!

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
10:25 PM

حصيلة أمطار مكة.. مباشرة 11 بلاغًا وإنقاذ 4 محتجزين وانهيارات والتماسات

المواطنون وثَّقوا بجوالاتهم غمر المياه لمركباتهم وفشل مشاريع تصريف السيول

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
10
9,171

باشرت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة عصر اليوم الأحد 11 بلاغًا، منها 7 بلاغات التماس في عدادات كهربائية، تغذي منازل، وبلاغان عن انهيار أسوار منازل بدون إصابات، و4 بلاغات احتجاز بسبب تجمع مياه الأمطار.

وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أن جميع المحتجزين تم إخراجهم بصحة جيدة، فيما باشرت الأمانة تجمعات مياه عبّارة النوارية؛ وهو ما سبب ارتداد في الحركة المرورية، وتجمعات مياه طريق الصهوة بجوار مسجد "أبو منارتين".

وباشر الدفاع المدني بمحافظة الجموم حالة انهيار سور حديدي على سيارتين، وجزء من سور منزل. ولا يوجد احتجاز. وتم إنهاء البلاغات عن طريق الدفاع المدني والجهات المشاركة من الشرطة والأمانة.

وفي غضون ذلك، وثَّق عدد من المواطنين بعدسات أجهزة الجوال تجمعات المياه والسيول التي اجتاحت منازلهم، وغمرت المركبات داخل حي النوارية، ووثَّقوا فشل مناهل تصريف السيول ومياه الأمطار في استيعاب كميات الأمطار التي تركزت على شمال مكة المكرمة، موجهين تساؤلات إلى أمانة العاصمة المقدسة: إلى متى والأمطار تكشف فشل مشاريعكم التي تخطت تكلفتها الملايين من الريالات؟!

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