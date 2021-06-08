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اليمن.. مقتل القيادي الحوثي "أبو هاشم" وقتل وجرح العشرات من الميليشيا

مواجهات اندلعت عقب محاولة تسلل باتجاه جبال بجبهة الخنجر الإستراتيجية

قُتل القائد الميداني لجماعة الحوثي الارهابية أبو هاشم شرف الدين، اليوم الثلاثاء، بمعارك في الجوف اليمنية.

وذكر الجيش اليمني، أنه تمكّن من قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، أمس الإثنين، شمالي محافظة الجوف.

واندلعت المواجهات عقب محاولة مجموعة من الحوثين التسلل باتجاه جبال "الزهور"، و"الرقيب الأبيض"، في جبهة الخنجر الإستراتيجية.

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اليمن.. مقتل القيادي الحوثي "أبو هاشم" وقتل وجرح العشرات من الميليشيا
سبق

قُتل القائد الميداني لجماعة الحوثي الارهابية أبو هاشم شرف الدين، اليوم الثلاثاء، بمعارك في الجوف اليمنية.

وذكر الجيش اليمني، أنه تمكّن من قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، أمس الإثنين، شمالي محافظة الجوف.

واندلعت المواجهات عقب محاولة مجموعة من الحوثين التسلل باتجاه جبال "الزهور"، و"الرقيب الأبيض"، في جبهة الخنجر الإستراتيجية.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
12:36 PM

اليمن.. مقتل القيادي الحوثي "أبو هاشم" وقتل وجرح العشرات من الميليشيا

مواجهات اندلعت عقب محاولة تسلل باتجاه جبال بجبهة الخنجر الإستراتيجية

A A A
فهد كاملي - الرياض
12
7,698

قُتل القائد الميداني لجماعة الحوثي الارهابية أبو هاشم شرف الدين، اليوم الثلاثاء، بمعارك في الجوف اليمنية.

وذكر الجيش اليمني، أنه تمكّن من قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، أمس الإثنين، شمالي محافظة الجوف.

واندلعت المواجهات عقب محاولة مجموعة من الحوثين التسلل باتجاه جبال "الزهور"، و"الرقيب الأبيض"، في جبهة الخنجر الإستراتيجية.

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