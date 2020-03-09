النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا يطوّر نفسه للأشرس وسط تحذيرات من سلالته الجديدة

توصلت دراسة إلى وجود نوع "أكثر شراسة" أطلق عليها اسم "إل"

في ظل مساعي العالم لمكافحة "كورونا"، كشفت دراسة صينية، أن الفيروس المستجد طوّر نفسه مرة واحدة على الأقل مؤخرًا؛ مما يعني أن هناك نوعان منه الآن على الأرجح.

الدراسة التي اشترك فيها باحثون من مدرسة علوم الحياة في جامعة بكين ومعهد باستير في شنغهاي، توصلت إلى وجود سلالة "أكثر شراسة" من الفيروس أُطلق عليها اسم "إل"، وأخرى أقل شراسة يعرف باسم "إس".

وكشفت الدراسة التي سلّطت عليها الضوء شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن 70% من فيروسات "كورونا" هي من النوع "إل"، مقابل 30% من النوع "إس".

وكانت السلالة "إل" الأكثر انتشارًا خلال المراحل الأولى من المرض في ووهان، المدينة الواقعة وسط الصين؛ حيث ظهر المرض لأول مرة؛ لكنها تراجعت "بعد شهر يناير الماضي".

ووفق "سكاي نيوز"، يرى الباحثون أنه "ربما يكون التدخل البشري قد وضع ضغطًا انتقائيًّا كبيرًا على النوع "إل"، الذي قد يكون أكثر عدوانية وينتشر بسرعة أكبر. من ناحية أخرى، فإن النوع إس، الذي يُعد أكبر سنًّا من الناحية التطورية وأقل عدوانية، ربما زاد بسبب الضغط الانتقائي الأضعف نسبيًّا".

ويرجّح الباحثون أن السلالة "إل" وراءها طفرة في "نسخة الأجداد"، أو السلالة "إس"، و"رغم أن النوع إل هو الأكثر انتشارًا (70%) فإن السلالة إس هي النسخة الأقدم".

وخلُص الباحثون إلى أن "هذه النتائج تدعم بشدة الحاجة الملحّة لمزيد من الدراسات الفورية الشاملة التي تجمع بين البيانات الجينية والوبائية وسجلات الرسم البياني للأعراض السريرية للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا"؛ مشيرين إلى أن البيانات المتاحة للدراسة كانت "محدودة للغاية".

وسبب فيروس "كورونا" المستجد حالة ذعر دولية؛ حيث أصيب به أكثر من 100 ألف شخص أغلبهم في الصين؛ فيما توفي بسببه عدة آلاف في دول متفرقة.

فيروس كورونا الجديد الصين

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا يطوّر نفسه للأشرس وسط تحذيرات من سلالته الجديدة
سبق

في ظل مساعي العالم لمكافحة "كورونا"، كشفت دراسة صينية، أن الفيروس المستجد طوّر نفسه مرة واحدة على الأقل مؤخرًا؛ مما يعني أن هناك نوعان منه الآن على الأرجح.

الدراسة التي اشترك فيها باحثون من مدرسة علوم الحياة في جامعة بكين ومعهد باستير في شنغهاي، توصلت إلى وجود سلالة "أكثر شراسة" من الفيروس أُطلق عليها اسم "إل"، وأخرى أقل شراسة يعرف باسم "إس".

وكشفت الدراسة التي سلّطت عليها الضوء شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن 70% من فيروسات "كورونا" هي من النوع "إل"، مقابل 30% من النوع "إس".

وكانت السلالة "إل" الأكثر انتشارًا خلال المراحل الأولى من المرض في ووهان، المدينة الواقعة وسط الصين؛ حيث ظهر المرض لأول مرة؛ لكنها تراجعت "بعد شهر يناير الماضي".

ووفق "سكاي نيوز"، يرى الباحثون أنه "ربما يكون التدخل البشري قد وضع ضغطًا انتقائيًّا كبيرًا على النوع "إل"، الذي قد يكون أكثر عدوانية وينتشر بسرعة أكبر. من ناحية أخرى، فإن النوع إس، الذي يُعد أكبر سنًّا من الناحية التطورية وأقل عدوانية، ربما زاد بسبب الضغط الانتقائي الأضعف نسبيًّا".

ويرجّح الباحثون أن السلالة "إل" وراءها طفرة في "نسخة الأجداد"، أو السلالة "إس"، و"رغم أن النوع إل هو الأكثر انتشارًا (70%) فإن السلالة إس هي النسخة الأقدم".

وخلُص الباحثون إلى أن "هذه النتائج تدعم بشدة الحاجة الملحّة لمزيد من الدراسات الفورية الشاملة التي تجمع بين البيانات الجينية والوبائية وسجلات الرسم البياني للأعراض السريرية للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا"؛ مشيرين إلى أن البيانات المتاحة للدراسة كانت "محدودة للغاية".

وسبب فيروس "كورونا" المستجد حالة ذعر دولية؛ حيث أصيب به أكثر من 100 ألف شخص أغلبهم في الصين؛ فيما توفي بسببه عدة آلاف في دول متفرقة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
08:31 AM

كورونا يطوّر نفسه للأشرس وسط تحذيرات من سلالته الجديدة

توصلت دراسة إلى وجود نوع "أكثر شراسة" أطلق عليها اسم "إل"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
13,437

في ظل مساعي العالم لمكافحة "كورونا"، كشفت دراسة صينية، أن الفيروس المستجد طوّر نفسه مرة واحدة على الأقل مؤخرًا؛ مما يعني أن هناك نوعان منه الآن على الأرجح.

الدراسة التي اشترك فيها باحثون من مدرسة علوم الحياة في جامعة بكين ومعهد باستير في شنغهاي، توصلت إلى وجود سلالة "أكثر شراسة" من الفيروس أُطلق عليها اسم "إل"، وأخرى أقل شراسة يعرف باسم "إس".

وكشفت الدراسة التي سلّطت عليها الضوء شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن 70% من فيروسات "كورونا" هي من النوع "إل"، مقابل 30% من النوع "إس".

وكانت السلالة "إل" الأكثر انتشارًا خلال المراحل الأولى من المرض في ووهان، المدينة الواقعة وسط الصين؛ حيث ظهر المرض لأول مرة؛ لكنها تراجعت "بعد شهر يناير الماضي".

ووفق "سكاي نيوز"، يرى الباحثون أنه "ربما يكون التدخل البشري قد وضع ضغطًا انتقائيًّا كبيرًا على النوع "إل"، الذي قد يكون أكثر عدوانية وينتشر بسرعة أكبر. من ناحية أخرى، فإن النوع إس، الذي يُعد أكبر سنًّا من الناحية التطورية وأقل عدوانية، ربما زاد بسبب الضغط الانتقائي الأضعف نسبيًّا".

ويرجّح الباحثون أن السلالة "إل" وراءها طفرة في "نسخة الأجداد"، أو السلالة "إس"، و"رغم أن النوع إل هو الأكثر انتشارًا (70%) فإن السلالة إس هي النسخة الأقدم".

وخلُص الباحثون إلى أن "هذه النتائج تدعم بشدة الحاجة الملحّة لمزيد من الدراسات الفورية الشاملة التي تجمع بين البيانات الجينية والوبائية وسجلات الرسم البياني للأعراض السريرية للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا"؛ مشيرين إلى أن البيانات المتاحة للدراسة كانت "محدودة للغاية".

وسبب فيروس "كورونا" المستجد حالة ذعر دولية؛ حيث أصيب به أكثر من 100 ألف شخص أغلبهم في الصين؛ فيما توفي بسببه عدة آلاف في دول متفرقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,089
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,110
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,141
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,242

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة