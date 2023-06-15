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تقويم التعليم: فتح التسجيل في اختبارَي قدرات الجامعيين وكفايات الإنجليزية

قالت الهيئة: عبر مقار الاختبارات المحوسبة ومتاح بدءاً من تاريخ 14 يونيو

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح التسجيل في اختبارَي #قدرات_الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية عبر مقار الاختبارات المحوسبة.

وبيّنت هيئة تقويم التعليم، عبر حسابها في تويتر، أن التسجيل متاح بدءاً من تاريخ 22- 10- 1441 هـ الموافق 14- 6- 2020م.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقويم التعليم: فتح التسجيل في اختبارَي قدرات الجامعيين وكفايات الإنجليزية
سبق

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح التسجيل في اختبارَي #قدرات_الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية عبر مقار الاختبارات المحوسبة.

وبيّنت هيئة تقويم التعليم، عبر حسابها في تويتر، أن التسجيل متاح بدءاً من تاريخ 22- 10- 1441 هـ الموافق 14- 6- 2020م.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:15 AM

تقويم التعليم: فتح التسجيل في اختبارَي قدرات الجامعيين وكفايات الإنجليزية

قالت الهيئة: عبر مقار الاختبارات المحوسبة ومتاح بدءاً من تاريخ 14 يونيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح التسجيل في اختبارَي #قدرات_الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية عبر مقار الاختبارات المحوسبة.

وبيّنت هيئة تقويم التعليم، عبر حسابها في تويتر، أن التسجيل متاح بدءاً من تاريخ 22- 10- 1441 هـ الموافق 14- 6- 2020م.

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