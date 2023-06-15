تقويم التعليم: فتح التسجيل في اختبارَي قدرات الجامعيين وكفايات الإنجليزية
قالت الهيئة: عبر مقار الاختبارات المحوسبة ومتاح بدءاً من تاريخ 14 يونيو
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح التسجيل في اختبارَي #قدرات_الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية عبر مقار الاختبارات المحوسبة.
وبيّنت هيئة تقويم التعليم، عبر حسابها في تويتر، أن التسجيل متاح بدءاً من تاريخ 22- 10- 1441 هـ الموافق 14- 6- 2020م.
هيئة تقويم التعليم والتدريب
تقويم التعليم: فتح التسجيل في اختبارَي قدرات الجامعيين وكفايات الإنجليزية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-15
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح التسجيل في اختبارَي #قدرات_الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية عبر مقار الاختبارات المحوسبة.
وبيّنت هيئة تقويم التعليم، عبر حسابها في تويتر، أن التسجيل متاح بدءاً من تاريخ 22- 10- 1441 هـ الموافق 14- 6- 2020م.
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:15 AM
تقويم التعليم: فتح التسجيل في اختبارَي قدرات الجامعيين وكفايات الإنجليزية
قالت الهيئة: عبر مقار الاختبارات المحوسبة ومتاح بدءاً من تاريخ 14 يونيو
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح التسجيل في اختبارَي #قدرات_الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية عبر مقار الاختبارات المحوسبة.
وبيّنت هيئة تقويم التعليم، عبر حسابها في تويتر، أن التسجيل متاح بدءاً من تاريخ 22- 10- 1441 هـ الموافق 14- 6- 2020م.