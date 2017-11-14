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محافظ صامطة يشارك منسوبي البلدية تكريمَ "دغريري"

كرّم منسوبو بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي، التابعة لأمانة منطقة جازان؛ رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، في حفل باستراحة البلدية.

جاء ذلك بمناسبة صدور قرار ترقيته إلى المرتبة الثالثة عشرة، من وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمسمى: "كبير المهندسين المدنيين بأمانة المنطقة".

حضر التكريم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة، ومساعد رئيس البلدية للشؤون الإدارية والمالية يحيى بن جابر مشهور، ومساعد رئيس البلدية للشؤون الفنية والأراضي المهندس موسى بن حسين قحل، ورؤساء الأقسام والموظفون منسوبو البلدية.

وتخلّل الحفل كلمات عدة، أعلن بعدها مقدم المناسبة المهندس ممدوح بن أحمد السهلي، أسماء المشاركين في تقديم الهدايا والدروع لرئيس البلدية المحتفى به "الدغريري"، التي شملت دروعًا من منسوبي بلدية محافظة صامطة، وهدايا متنوعة من الحضور.

وفي الختام أعرب المهندس هادي بن علي الدغريري، عن شكره وتقديره لمحافظ صامطة، ولكل من ساهم في هذا التكريم، مؤكدًا للجميع أنهم شركاء في النجاح، وأن دعم العاملين وتعاونهم هو السبيل إلى تحقيق كل أهداف البلدية في خدمة الوطن والمواطن، الذي له دور وشراكة مع البلدية، وأيضًا له دور في نجاح خدماتها.

كما أعرب عن تطلعه لتحقيق الطموحات؛ انسجامًا مع رؤية المملكة "2030"، والإسهام في المسيرة التنموية الشاملة، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- العون والتوفيق والسداد.

محافظ صامطة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ صامطة يشارك منسوبي البلدية تكريمَ "دغريري"
سبق

كرّم منسوبو بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي، التابعة لأمانة منطقة جازان؛ رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، في حفل باستراحة البلدية.

جاء ذلك بمناسبة صدور قرار ترقيته إلى المرتبة الثالثة عشرة، من وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمسمى: "كبير المهندسين المدنيين بأمانة المنطقة".

حضر التكريم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة، ومساعد رئيس البلدية للشؤون الإدارية والمالية يحيى بن جابر مشهور، ومساعد رئيس البلدية للشؤون الفنية والأراضي المهندس موسى بن حسين قحل، ورؤساء الأقسام والموظفون منسوبو البلدية.

وتخلّل الحفل كلمات عدة، أعلن بعدها مقدم المناسبة المهندس ممدوح بن أحمد السهلي، أسماء المشاركين في تقديم الهدايا والدروع لرئيس البلدية المحتفى به "الدغريري"، التي شملت دروعًا من منسوبي بلدية محافظة صامطة، وهدايا متنوعة من الحضور.

وفي الختام أعرب المهندس هادي بن علي الدغريري، عن شكره وتقديره لمحافظ صامطة، ولكل من ساهم في هذا التكريم، مؤكدًا للجميع أنهم شركاء في النجاح، وأن دعم العاملين وتعاونهم هو السبيل إلى تحقيق كل أهداف البلدية في خدمة الوطن والمواطن، الذي له دور وشراكة مع البلدية، وأيضًا له دور في نجاح خدماتها.

كما أعرب عن تطلعه لتحقيق الطموحات؛ انسجامًا مع رؤية المملكة "2030"، والإسهام في المسيرة التنموية الشاملة، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- العون والتوفيق والسداد.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
06:05 PM

محافظ صامطة يشارك منسوبي البلدية تكريمَ "دغريري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كرّم منسوبو بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي، التابعة لأمانة منطقة جازان؛ رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، في حفل باستراحة البلدية.

جاء ذلك بمناسبة صدور قرار ترقيته إلى المرتبة الثالثة عشرة، من وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمسمى: "كبير المهندسين المدنيين بأمانة المنطقة".

حضر التكريم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة، ومساعد رئيس البلدية للشؤون الإدارية والمالية يحيى بن جابر مشهور، ومساعد رئيس البلدية للشؤون الفنية والأراضي المهندس موسى بن حسين قحل، ورؤساء الأقسام والموظفون منسوبو البلدية.

وتخلّل الحفل كلمات عدة، أعلن بعدها مقدم المناسبة المهندس ممدوح بن أحمد السهلي، أسماء المشاركين في تقديم الهدايا والدروع لرئيس البلدية المحتفى به "الدغريري"، التي شملت دروعًا من منسوبي بلدية محافظة صامطة، وهدايا متنوعة من الحضور.

وفي الختام أعرب المهندس هادي بن علي الدغريري، عن شكره وتقديره لمحافظ صامطة، ولكل من ساهم في هذا التكريم، مؤكدًا للجميع أنهم شركاء في النجاح، وأن دعم العاملين وتعاونهم هو السبيل إلى تحقيق كل أهداف البلدية في خدمة الوطن والمواطن، الذي له دور وشراكة مع البلدية، وأيضًا له دور في نجاح خدماتها.

كما أعرب عن تطلعه لتحقيق الطموحات؛ انسجامًا مع رؤية المملكة "2030"، والإسهام في المسيرة التنموية الشاملة، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- العون والتوفيق والسداد.

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