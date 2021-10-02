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استشاري قلب يكشف: 90% من حالات آلام الصدر التي تأتي الطوارئ ليست جلطات قلب

أكد ضرورة إجراء تخطيط سريع لتحديد الحالة

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن 90% من حالات آلام الصدر التي تأتي الطوارئ ليست جلطات قلب، مؤكدًا أن من أبسط حقوق المريض أن تعيد عليه المعلومات التي تم ذكرها من الأطباء حتى يستوعبها المريض.


وتفصيلاً، قال الدكتور النمر عبر حسابه الرسمي في تويتر: "اطمئن ما هو كل ألم في الصدر يعني قلبًا، فأكثر من ٩٠% من حالات الآم الصدر التي تأتي الطوارئ ليست جلطات قلب، ولكن أترك القرار للمختص".


وأضاف: "‏إذا دخل المريض الطوارئ بألم في الصدر فيجب أن يُعمَل تخطيط القلب خلال ١٠ دقائق وإلاّ كان المستشفى مقصراً"، مؤكدًا ‏أنه بعد خروج مريض جلطة القلب من المستشفى يجب أن يكون نشِطاً ويرجع للرياضة اليومية بالتدريج حسب توجيه الطبيب المعالج.


وأشار إلى أنه لا يعود مريض الجلطة الحادة لقيادة السيارة إلا بعد أسبوع من وقت خروجه من المستشفى وحالته مستقرة، ولا يشكل خطراً على نفسه أو الآخرين حسب رأي طبيبه المعالج.


وأضاف الدكتور النمر أنه "‏يقل حدوث الجلطة القلبية مرةً أخرى في من امتنع نهائيًا عن التدخين بنسبة٥٠% خلال سنة واحدة وتنخفض تلك النسبة إلى مستوى غير المدخن خلال سنتين".


وتابع للأطباء "من أبسط حقوق المريض أن تُعِيد عليه المعلومات التي ذَكرتَها حتى يستوعبها وتُعيدها عليه بأكثر من أسلوب وبتوضيح أكثر فهي معلومات في مجالٍ يجهله ويخاف منه وموقفه فيه خوف وقلة تركيز".

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استشاري قلب يكشف: 90% من حالات آلام الصدر التي تأتي الطوارئ ليست جلطات قلب
سبق

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن 90% من حالات آلام الصدر التي تأتي الطوارئ ليست جلطات قلب، مؤكدًا أن من أبسط حقوق المريض أن تعيد عليه المعلومات التي تم ذكرها من الأطباء حتى يستوعبها المريض.


وتفصيلاً، قال الدكتور النمر عبر حسابه الرسمي في تويتر: "اطمئن ما هو كل ألم في الصدر يعني قلبًا، فأكثر من ٩٠% من حالات الآم الصدر التي تأتي الطوارئ ليست جلطات قلب، ولكن أترك القرار للمختص".


وأضاف: "‏إذا دخل المريض الطوارئ بألم في الصدر فيجب أن يُعمَل تخطيط القلب خلال ١٠ دقائق وإلاّ كان المستشفى مقصراً"، مؤكدًا ‏أنه بعد خروج مريض جلطة القلب من المستشفى يجب أن يكون نشِطاً ويرجع للرياضة اليومية بالتدريج حسب توجيه الطبيب المعالج.


وأشار إلى أنه لا يعود مريض الجلطة الحادة لقيادة السيارة إلا بعد أسبوع من وقت خروجه من المستشفى وحالته مستقرة، ولا يشكل خطراً على نفسه أو الآخرين حسب رأي طبيبه المعالج.


وأضاف الدكتور النمر أنه "‏يقل حدوث الجلطة القلبية مرةً أخرى في من امتنع نهائيًا عن التدخين بنسبة٥٠% خلال سنة واحدة وتنخفض تلك النسبة إلى مستوى غير المدخن خلال سنتين".


وتابع للأطباء "من أبسط حقوق المريض أن تُعِيد عليه المعلومات التي ذَكرتَها حتى يستوعبها وتُعيدها عليه بأكثر من أسلوب وبتوضيح أكثر فهي معلومات في مجالٍ يجهله ويخاف منه وموقفه فيه خوف وقلة تركيز".

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
07:58 PM

استشاري قلب يكشف: 90% من حالات آلام الصدر التي تأتي الطوارئ ليست جلطات قلب

أكد ضرورة إجراء تخطيط سريع لتحديد الحالة

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ماجد الرفاعي - ينبع
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كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن 90% من حالات آلام الصدر التي تأتي الطوارئ ليست جلطات قلب، مؤكدًا أن من أبسط حقوق المريض أن تعيد عليه المعلومات التي تم ذكرها من الأطباء حتى يستوعبها المريض.


وتفصيلاً، قال الدكتور النمر عبر حسابه الرسمي في تويتر: "اطمئن ما هو كل ألم في الصدر يعني قلبًا، فأكثر من ٩٠% من حالات الآم الصدر التي تأتي الطوارئ ليست جلطات قلب، ولكن أترك القرار للمختص".


وأضاف: "‏إذا دخل المريض الطوارئ بألم في الصدر فيجب أن يُعمَل تخطيط القلب خلال ١٠ دقائق وإلاّ كان المستشفى مقصراً"، مؤكدًا ‏أنه بعد خروج مريض جلطة القلب من المستشفى يجب أن يكون نشِطاً ويرجع للرياضة اليومية بالتدريج حسب توجيه الطبيب المعالج.


وأشار إلى أنه لا يعود مريض الجلطة الحادة لقيادة السيارة إلا بعد أسبوع من وقت خروجه من المستشفى وحالته مستقرة، ولا يشكل خطراً على نفسه أو الآخرين حسب رأي طبيبه المعالج.


وأضاف الدكتور النمر أنه "‏يقل حدوث الجلطة القلبية مرةً أخرى في من امتنع نهائيًا عن التدخين بنسبة٥٠% خلال سنة واحدة وتنخفض تلك النسبة إلى مستوى غير المدخن خلال سنتين".


وتابع للأطباء "من أبسط حقوق المريض أن تُعِيد عليه المعلومات التي ذَكرتَها حتى يستوعبها وتُعيدها عليه بأكثر من أسلوب وبتوضيح أكثر فهي معلومات في مجالٍ يجهله ويخاف منه وموقفه فيه خوف وقلة تركيز".

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