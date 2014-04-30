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عملية أدارها ميدانياً مدير "مدني مكة".. شاهد كيف أُخمد حريق المركز التجاري

فيما تتواصل التحقيقات لجمع المعلومات والرصد ومعرفة أسباب وملابسات الحادث

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، مساء أمس، من السيطرة على حادث الحريق الذي اندلع في المركز التجاري الواقع غرب المحافظة.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطرفي أدار عمليات الإطفاء والإنقاذ ميدانياً، لافتاً إلى أن فرق الإنقاذ هرعت لموقع الحادث بعد تلقي المركز الوطني للعمليات الموحدة بلاغاً الساعة ١٧:٣٤ من عصر أمس عن اندلاع حريق في مركز تجاري غرب المحافظة.

وأضاف أنه في طور انتقال الفرق كانت سحب الدخان تتصاعد من المركز وتشاهد من محيط منطقة الحريق وعلى مسافات متفاوتة، مما استدعى تمرير بلاغ من قادة الفرق المنتقلة بنقل المشاهدة الأولية لمركز العمليات الموحد بدعم الفرق المنتقلة بفرق مساندة؛ خشية أن يكون الحادث متطور في ظل تشكيلات سحب الدخان التي غطت أرجاء منطقة الحادث.

وتابع: مع وصول الفرق كانت ألسنة اللهب ترتفع من بهو المبنى بعدة أمتار، بينما كانت جنبات المركز خاصة الشرقية منها تتعرض لألسنة لهب كثيفة، ومع تطور الحادث وارتفاع المساحات المحترقة بالدور الأرضي بنسب تصل إلى ٧٠٪ وبنسب تصل إلى ٩٠٪ بالدور الثاني، سعت حينها فرق الإنقاذ لفتح مخارج من خلال المحلات التجارية المحاذية للشارع لفتح المجال لدخول أفراد الإنقاذ من جهة وخروج أي اشخاص قد تكون الأدخنة أو لهب الحريق احتجزهم بالداخل، ومزامنة مع عمليات الإنقاذ وجّه ضابط الميدان الفرق المباشرة على عمل سواتر مائية للمباني المجاورة الواقعة غرب المركز؛ حفاظاً عليها ومنع امتداد الحريق لها، بينما عملت فرق إطفاء على مكافحة الحريق من الخارج، وإعطاء التوجيه لسيارات السلالم والسنوركل المتمركز بالموقع للدخول في عمليات الإطفاء من خلال تسليط المياه لعمق المركز (البهو) بفضل تمكن تلك الآليات في العمل بارتفاعات ٦٠م وهو الارتفاع الذي احتاجته الفرق لكشف سطح المبنى.

ومع انقضاء الساعة الأولى تمكنت الفرق من إخماد تلك الشعل الملتهب في الموقع تماماً لتبقى بؤر في مواقع مختلفة من المركز باشرتها الفرق من خلال الفروع الأرضية.

وتابع: من جانب التحقيق في الحادث باشرت شعبة التحقيق أعمالها، وبدأت في جمع كل المعلومات، ولا تزال تعمل وترصد جميع ما يتم تداوله من الموجودين المعنيين بالمركز، وتمرير كل المعلومات التي تخدم فرق الإنقاذ في البحث عن مفقودين أو احتمالية وجود احتجازات بالموقع، وما زالت أعمال الإنقاذ قائمة من خلال البحث تحت أنقاض الحريق بحثاً عن ضحايا أو محتجزين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عملية أدارها ميدانياً مدير "مدني مكة".. شاهد كيف أُخمد حريق المركز التجاري
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، مساء أمس، من السيطرة على حادث الحريق الذي اندلع في المركز التجاري الواقع غرب المحافظة.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطرفي أدار عمليات الإطفاء والإنقاذ ميدانياً، لافتاً إلى أن فرق الإنقاذ هرعت لموقع الحادث بعد تلقي المركز الوطني للعمليات الموحدة بلاغاً الساعة ١٧:٣٤ من عصر أمس عن اندلاع حريق في مركز تجاري غرب المحافظة.

وأضاف أنه في طور انتقال الفرق كانت سحب الدخان تتصاعد من المركز وتشاهد من محيط منطقة الحريق وعلى مسافات متفاوتة، مما استدعى تمرير بلاغ من قادة الفرق المنتقلة بنقل المشاهدة الأولية لمركز العمليات الموحد بدعم الفرق المنتقلة بفرق مساندة؛ خشية أن يكون الحادث متطور في ظل تشكيلات سحب الدخان التي غطت أرجاء منطقة الحادث.

وتابع: مع وصول الفرق كانت ألسنة اللهب ترتفع من بهو المبنى بعدة أمتار، بينما كانت جنبات المركز خاصة الشرقية منها تتعرض لألسنة لهب كثيفة، ومع تطور الحادث وارتفاع المساحات المحترقة بالدور الأرضي بنسب تصل إلى ٧٠٪ وبنسب تصل إلى ٩٠٪ بالدور الثاني، سعت حينها فرق الإنقاذ لفتح مخارج من خلال المحلات التجارية المحاذية للشارع لفتح المجال لدخول أفراد الإنقاذ من جهة وخروج أي اشخاص قد تكون الأدخنة أو لهب الحريق احتجزهم بالداخل، ومزامنة مع عمليات الإنقاذ وجّه ضابط الميدان الفرق المباشرة على عمل سواتر مائية للمباني المجاورة الواقعة غرب المركز؛ حفاظاً عليها ومنع امتداد الحريق لها، بينما عملت فرق إطفاء على مكافحة الحريق من الخارج، وإعطاء التوجيه لسيارات السلالم والسنوركل المتمركز بالموقع للدخول في عمليات الإطفاء من خلال تسليط المياه لعمق المركز (البهو) بفضل تمكن تلك الآليات في العمل بارتفاعات ٦٠م وهو الارتفاع الذي احتاجته الفرق لكشف سطح المبنى.

ومع انقضاء الساعة الأولى تمكنت الفرق من إخماد تلك الشعل الملتهب في الموقع تماماً لتبقى بؤر في مواقع مختلفة من المركز باشرتها الفرق من خلال الفروع الأرضية.

وتابع: من جانب التحقيق في الحادث باشرت شعبة التحقيق أعمالها، وبدأت في جمع كل المعلومات، ولا تزال تعمل وترصد جميع ما يتم تداوله من الموجودين المعنيين بالمركز، وتمرير كل المعلومات التي تخدم فرق الإنقاذ في البحث عن مفقودين أو احتمالية وجود احتجازات بالموقع، وما زالت أعمال الإنقاذ قائمة من خلال البحث تحت أنقاض الحريق بحثاً عن ضحايا أو محتجزين.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
08:36 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:13 PM

عملية أدارها ميدانياً مدير "مدني مكة".. شاهد كيف أُخمد حريق المركز التجاري

فيما تتواصل التحقيقات لجمع المعلومات والرصد ومعرفة أسباب وملابسات الحادث

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
7
18,033

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، مساء أمس، من السيطرة على حادث الحريق الذي اندلع في المركز التجاري الواقع غرب المحافظة.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطرفي أدار عمليات الإطفاء والإنقاذ ميدانياً، لافتاً إلى أن فرق الإنقاذ هرعت لموقع الحادث بعد تلقي المركز الوطني للعمليات الموحدة بلاغاً الساعة ١٧:٣٤ من عصر أمس عن اندلاع حريق في مركز تجاري غرب المحافظة.

وأضاف أنه في طور انتقال الفرق كانت سحب الدخان تتصاعد من المركز وتشاهد من محيط منطقة الحريق وعلى مسافات متفاوتة، مما استدعى تمرير بلاغ من قادة الفرق المنتقلة بنقل المشاهدة الأولية لمركز العمليات الموحد بدعم الفرق المنتقلة بفرق مساندة؛ خشية أن يكون الحادث متطور في ظل تشكيلات سحب الدخان التي غطت أرجاء منطقة الحادث.

وتابع: مع وصول الفرق كانت ألسنة اللهب ترتفع من بهو المبنى بعدة أمتار، بينما كانت جنبات المركز خاصة الشرقية منها تتعرض لألسنة لهب كثيفة، ومع تطور الحادث وارتفاع المساحات المحترقة بالدور الأرضي بنسب تصل إلى ٧٠٪ وبنسب تصل إلى ٩٠٪ بالدور الثاني، سعت حينها فرق الإنقاذ لفتح مخارج من خلال المحلات التجارية المحاذية للشارع لفتح المجال لدخول أفراد الإنقاذ من جهة وخروج أي اشخاص قد تكون الأدخنة أو لهب الحريق احتجزهم بالداخل، ومزامنة مع عمليات الإنقاذ وجّه ضابط الميدان الفرق المباشرة على عمل سواتر مائية للمباني المجاورة الواقعة غرب المركز؛ حفاظاً عليها ومنع امتداد الحريق لها، بينما عملت فرق إطفاء على مكافحة الحريق من الخارج، وإعطاء التوجيه لسيارات السلالم والسنوركل المتمركز بالموقع للدخول في عمليات الإطفاء من خلال تسليط المياه لعمق المركز (البهو) بفضل تمكن تلك الآليات في العمل بارتفاعات ٦٠م وهو الارتفاع الذي احتاجته الفرق لكشف سطح المبنى.

ومع انقضاء الساعة الأولى تمكنت الفرق من إخماد تلك الشعل الملتهب في الموقع تماماً لتبقى بؤر في مواقع مختلفة من المركز باشرتها الفرق من خلال الفروع الأرضية.

وتابع: من جانب التحقيق في الحادث باشرت شعبة التحقيق أعمالها، وبدأت في جمع كل المعلومات، ولا تزال تعمل وترصد جميع ما يتم تداوله من الموجودين المعنيين بالمركز، وتمرير كل المعلومات التي تخدم فرق الإنقاذ في البحث عن مفقودين أو احتمالية وجود احتجازات بالموقع، وما زالت أعمال الإنقاذ قائمة من خلال البحث تحت أنقاض الحريق بحثاً عن ضحايا أو محتجزين.

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