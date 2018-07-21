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شاهد.. مدير الأمن العام وعدد من القيادات يتفقدون قوات الحج بالمدينة

للوقوف على مدى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن

تفقّد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي يرافقه عدد قيادات قيادة قوات أمن الحج منطقة المدينة المنورة؛ وذلك للوقـف على استعدادات أجهزة الأمن العام لمباشرة مهامهم الأمنية لموسم الحج، وذلك إنفاذا لتوجيهات وزير الداخلية.

فقد اجتمع الفريق أول "الحربي" بمدير شرطة منطقة المدينة المنورة ومديري وقادة أفرع الأمن العام الذين قاموا بعرض خططهم الأمنية والمرورية والتنظيمية وخطط الطوارئ التي تم إعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد النبوي.

واستعرض اللقاء مع كل القيادات في المدينة المنورة مجمل الخطط للمسجد النبوي الشريف وساحاته وطريقة توزيع القوى العاملة والانتشار الميداني للقوى البشرية، والطريقة التي سيتم بها إدارة الحشود عند مداخل المسجد النبوي، وتوزيع الكثافات في الروضة الشريفة، واستمع ومرافقيه لمستجدات الخطط التي تم إضافتها هذا العام، والتي ستسهم بإذن الله في تقديم الأمن والأمان لكل ضيوف الرحمن.

وأكد مدير الأمن العام أن الأمن العام في المناطق ممثلاً في قيادة قوات أمن الحج تعمل وفق خطة شاملة لأداء رسالتها الدينية والإنسانية والوطنية وصولاً إلى تحقيق رؤية 2030 التي تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وأن تكون جاهزية القيادات المشاركة في موسم الحج متناسبة مع دعم القيادة الرشيدة، وفق ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام ومكانة المملكة الإسلامية والدولية.

بعدها قام بجولة تفقدية إلى عدد من أفرع الأمن العام شملت، موقع محطة قطار الحرمين، وسكن قوة أمن الحج والعمرة، وزيارة غرفة عمليات المسجد النبوي الشريف، حيث وقف مدير الأمن العام وقادة قوات أمن الحج على سير العمل في تلك الأفرع واستمع إلى شرح موجز عن كل الأعمال التي تقوم بها هذه الأفرع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مدير الأمن العام وعدد من القيادات يتفقدون قوات الحج بالمدينة
سبق

تفقّد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي يرافقه عدد قيادات قيادة قوات أمن الحج منطقة المدينة المنورة؛ وذلك للوقـف على استعدادات أجهزة الأمن العام لمباشرة مهامهم الأمنية لموسم الحج، وذلك إنفاذا لتوجيهات وزير الداخلية.

فقد اجتمع الفريق أول "الحربي" بمدير شرطة منطقة المدينة المنورة ومديري وقادة أفرع الأمن العام الذين قاموا بعرض خططهم الأمنية والمرورية والتنظيمية وخطط الطوارئ التي تم إعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد النبوي.

واستعرض اللقاء مع كل القيادات في المدينة المنورة مجمل الخطط للمسجد النبوي الشريف وساحاته وطريقة توزيع القوى العاملة والانتشار الميداني للقوى البشرية، والطريقة التي سيتم بها إدارة الحشود عند مداخل المسجد النبوي، وتوزيع الكثافات في الروضة الشريفة، واستمع ومرافقيه لمستجدات الخطط التي تم إضافتها هذا العام، والتي ستسهم بإذن الله في تقديم الأمن والأمان لكل ضيوف الرحمن.

وأكد مدير الأمن العام أن الأمن العام في المناطق ممثلاً في قيادة قوات أمن الحج تعمل وفق خطة شاملة لأداء رسالتها الدينية والإنسانية والوطنية وصولاً إلى تحقيق رؤية 2030 التي تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وأن تكون جاهزية القيادات المشاركة في موسم الحج متناسبة مع دعم القيادة الرشيدة، وفق ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام ومكانة المملكة الإسلامية والدولية.

بعدها قام بجولة تفقدية إلى عدد من أفرع الأمن العام شملت، موقع محطة قطار الحرمين، وسكن قوة أمن الحج والعمرة، وزيارة غرفة عمليات المسجد النبوي الشريف، حيث وقف مدير الأمن العام وقادة قوات أمن الحج على سير العمل في تلك الأفرع واستمع إلى شرح موجز عن كل الأعمال التي تقوم بها هذه الأفرع.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
04:39 PM

شاهد.. مدير الأمن العام وعدد من القيادات يتفقدون قوات الحج بالمدينة

للوقوف على مدى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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9,728

تفقّد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي يرافقه عدد قيادات قيادة قوات أمن الحج منطقة المدينة المنورة؛ وذلك للوقـف على استعدادات أجهزة الأمن العام لمباشرة مهامهم الأمنية لموسم الحج، وذلك إنفاذا لتوجيهات وزير الداخلية.

فقد اجتمع الفريق أول "الحربي" بمدير شرطة منطقة المدينة المنورة ومديري وقادة أفرع الأمن العام الذين قاموا بعرض خططهم الأمنية والمرورية والتنظيمية وخطط الطوارئ التي تم إعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد النبوي.

واستعرض اللقاء مع كل القيادات في المدينة المنورة مجمل الخطط للمسجد النبوي الشريف وساحاته وطريقة توزيع القوى العاملة والانتشار الميداني للقوى البشرية، والطريقة التي سيتم بها إدارة الحشود عند مداخل المسجد النبوي، وتوزيع الكثافات في الروضة الشريفة، واستمع ومرافقيه لمستجدات الخطط التي تم إضافتها هذا العام، والتي ستسهم بإذن الله في تقديم الأمن والأمان لكل ضيوف الرحمن.

وأكد مدير الأمن العام أن الأمن العام في المناطق ممثلاً في قيادة قوات أمن الحج تعمل وفق خطة شاملة لأداء رسالتها الدينية والإنسانية والوطنية وصولاً إلى تحقيق رؤية 2030 التي تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وأن تكون جاهزية القيادات المشاركة في موسم الحج متناسبة مع دعم القيادة الرشيدة، وفق ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام ومكانة المملكة الإسلامية والدولية.

بعدها قام بجولة تفقدية إلى عدد من أفرع الأمن العام شملت، موقع محطة قطار الحرمين، وسكن قوة أمن الحج والعمرة، وزيارة غرفة عمليات المسجد النبوي الشريف، حيث وقف مدير الأمن العام وقادة قوات أمن الحج على سير العمل في تلك الأفرع واستمع إلى شرح موجز عن كل الأعمال التي تقوم بها هذه الأفرع.

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