في بطولة غرب آسيا: "أخضر 16 عاماً" يكسب سوريا بثلاثية

كسب المنتخب السعودي "تحت 16 عاماً" نظيره السوري بثلاثة أهداف نظيفة في أولى مباريات الدور النهائي من بطولة غرب آسيا للناشئين، المقامة في الأردن.

سجل أهداف الأخضر وليد عياش في الدقيقة 15، وصالح برناوي في الدقيقة 65.

واختتم فواز المطيري مسلسل الأهداف بالهدف الثالث في الدقيقة 90.

وسيواجه الأخضر نظيره الأردني يوم الثلاثاء المقبل حيث يتوجب على الأخضر الفوز لتحقيق اللقب.

يذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عاماً أنهى الدور الأول متصدراً بانتصاره على العراق والكويت.