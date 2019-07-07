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في بطولة غرب آسيا: "أخضر 16 عاماً" يكسب سوريا بثلاثية

كسب المنتخب السعودي "تحت 16 عاماً" نظيره السوري بثلاثة أهداف نظيفة في أولى مباريات الدور النهائي من بطولة غرب آسيا للناشئين، المقامة في الأردن.

سجل أهداف الأخضر وليد عياش في الدقيقة 15، وصالح برناوي في الدقيقة 65.

واختتم فواز المطيري مسلسل الأهداف بالهدف الثالث في الدقيقة 90.

وسيواجه الأخضر نظيره الأردني يوم الثلاثاء المقبل حيث يتوجب على الأخضر الفوز لتحقيق اللقب.

يذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عاماً أنهى الدور الأول متصدراً بانتصاره على العراق والكويت.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في بطولة غرب آسيا: "أخضر 16 عاماً" يكسب سوريا بثلاثية
سبق

كسب المنتخب السعودي "تحت 16 عاماً" نظيره السوري بثلاثة أهداف نظيفة في أولى مباريات الدور النهائي من بطولة غرب آسيا للناشئين، المقامة في الأردن.

سجل أهداف الأخضر وليد عياش في الدقيقة 15، وصالح برناوي في الدقيقة 65.

واختتم فواز المطيري مسلسل الأهداف بالهدف الثالث في الدقيقة 90.

وسيواجه الأخضر نظيره الأردني يوم الثلاثاء المقبل حيث يتوجب على الأخضر الفوز لتحقيق اللقب.

يذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عاماً أنهى الدور الأول متصدراً بانتصاره على العراق والكويت.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
07:14 PM

في بطولة غرب آسيا: "أخضر 16 عاماً" يكسب سوريا بثلاثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب المنتخب السعودي "تحت 16 عاماً" نظيره السوري بثلاثة أهداف نظيفة في أولى مباريات الدور النهائي من بطولة غرب آسيا للناشئين، المقامة في الأردن.

سجل أهداف الأخضر وليد عياش في الدقيقة 15، وصالح برناوي في الدقيقة 65.

واختتم فواز المطيري مسلسل الأهداف بالهدف الثالث في الدقيقة 90.

وسيواجه الأخضر نظيره الأردني يوم الثلاثاء المقبل حيث يتوجب على الأخضر الفوز لتحقيق اللقب.

يذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عاماً أنهى الدور الأول متصدراً بانتصاره على العراق والكويت.

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