بن حميد لـ "سبق": نحتاج إلى التعايش وتعزيز ثقافة الحوار بين الشعوب من أجل تحقيق السلام والوئام

أكد على أهمية إقامة ورش عمل ولقاءات دورية تمهد لقبول الآخر بقناعاته والتحاور معه

سبق- فيينا : يقول إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد لـ"سبق": "نحتاج إلى التعايش وتعزيز ثقافة الحوار بين الشعوب من أجل تحقيق السلام والوئام".

ويضيف "عندما أقول ذلك لا يعني أن لا تناقش وترد على رأي الآخر المختلف عنك، والتمسك بالحق لا يعني أن هناك الخطأ والصواب؛ لكنه الحوار بالتي هي أحسن مع الآخرين".

ويؤكد أنه إذا سادت هذه الثقافة في الحوار بين الشعوب فسيتحقق التعايش والسلام بين أتباع الأديان والثقافات، إضافة إلى أهمية وجود ورش عمل ولقاءات دورية بينهم تمهد لقبول الآخر بقناعاته والتحاور معه حتى وإن اختلف في أفكاره ومعتقداته.