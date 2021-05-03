صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، إثر عبثه بعدد من أجهزة الرصد الآلي.

الجوف.. القبض على مواطن عبث بعدد من أجهزة الرصد الآلي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-03 صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، إثر عبثه بعدد من أجهزة الرصد الآلي.

وأضاف : جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442 12:10 PM

اخر تعديل 03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442 05:03 PM

الجوف.. القبض على مواطن عبث بعدد من أجهزة الرصد الآلي اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة





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صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، إثر عبثه بعدد من أجهزة الرصد الآلي.





وأضاف : جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.