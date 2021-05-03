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الجوف.. القبض على مواطن عبث بعدد من أجهزة الرصد الآلي

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، إثر عبثه بعدد من أجهزة الرصد الآلي.


وأضاف : جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوف.. القبض على مواطن عبث بعدد من أجهزة الرصد الآلي
سبق

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، إثر عبثه بعدد من أجهزة الرصد الآلي.


وأضاف : جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
12:10 PM
اخر تعديل
03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
05:03 PM

الجوف.. القبض على مواطن عبث بعدد من أجهزة الرصد الآلي

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
1
1,860

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، إثر عبثه بعدد من أجهزة الرصد الآلي.


وأضاف : جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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