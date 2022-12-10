"بناء تنمية الأفلاج" يحتفي بـ270 عاملاً ويعطيهم كسوة الشتاء

فقرات ترفيهية ومسابقات خلال الاحتفال في يوم "رد الجميل"

تصوير: أنس عيسى

نظم فريق "بناء" التطوعي، التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج مساء أمس الجمعة، يومًا ترفيهيًا لـ 270 عاملا من عمال بلدية المحافظة .

وتخللت البرنامج الترفيهي الذي أطلق عليه "يوم رد الجميل"، العديد من الفقرات الترفيهية والمسابقات ومحاضرة توعوية قدمها داعية آسيوي من مكتب الدعوة بالهدار.

وتم توزيع كسوة الشتاء على كافة الحضور ومعها بعض من الكتب التوعوية، ثم تناول الجميع وجبة العشاء المعدة لتلك المناسبة.

وهدفت هذه المبادرة إلى إدخال السرور في نفوس العمال الذين أجبرتهم ظروف الحياة على العيش بعيداً عن أهاليهم وللتخفيف عنهم من وطأة وضغط العمل، وتدفئهتم بكسوة الشتاء.

وتم تكريم صحيفة "سبق"؛ تقديراً لتعاونها في دعم برامج لجنة تنمية الأفلاج ومساهمتها الفعالة في إنجاح مبادرة فريق بناء "رد الجميل".