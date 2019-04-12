دعا مواطن من ذوي الإعاقة الجميع إلى الاهتمام بممارسة الرياضة المنزلية خلال فترة بقائهم في الحجر المنزلي؛ لما لها من آثار إيجابية على الصحة الجسدية والنفسية، مع استثمار الوقت في كل ما يعود علينا بالنفع والفائدة. وفي التفاصيل: قال المواطن طارق محمد حدادي، بينما كان يمارس تمرين المشي من وضعية الجلوس: "ينبغي أن نستفيد ونستثمر أوقاتنا بقراءة القرآن الكريم وممارسة الأنشطة الجسدية والعقلية، والبقاء في المنازل أكبر قدر وقت ممكن وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى". ويشدّد مختصون على أهمية الرياضة المنزلية التي لا تعني بذل جهد كبير؛ لما لها من آثار إيجابية في تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي القدرة على تقوية الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس والتصدّي له. ونصحت منظمة الصحة العالمية كل من يخضعون للحجر الصحي خلال فترة مكوثهم في المنازل، بالقيام بنشاط بدني لا يقل عن نصف ساعة يوميًّا خلال وجودهم في البيت، من أجل المحافظة على صحتهم ولياقتهم البدنية. أما بالنسبة للأطفال فقد أوصت المنظمة بضرورة أن يمارسوا نشاطًا منزليًّا لا يقلّ عن الساعة، ويمكن أن يكون ذلك بمشاركة أفراد العائلة.

شاهد.. مواطن من ذوي الإعاقة يمارس رياضة منزلية ويدعو لممارستها عبدالحكيم شار سبق 2020-04-12 دعا مواطن من ذوي الإعاقة الجميع إلى الاهتمام بممارسة الرياضة المنزلية خلال فترة بقائهم في الحجر المنزلي؛ لما لها من آثار إيجابية على الصحة الجسدية والنفسية، مع استثمار الوقت في كل ما يعود علينا بالنفع والفائدة.



وفي التفاصيل: قال المواطن طارق محمد حدادي، بينما كان يمارس تمرين المشي من وضعية الجلوس: "ينبغي أن نستفيد ونستثمر أوقاتنا بقراءة القرآن الكريم وممارسة الأنشطة الجسدية والعقلية، والبقاء في المنازل أكبر قدر وقت ممكن وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى".



ويشدّد مختصون على أهمية الرياضة المنزلية التي لا تعني بذل جهد كبير؛ لما لها من آثار إيجابية في تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي القدرة على تقوية الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس والتصدّي له.



ونصحت منظمة الصحة العالمية كل من يخضعون للحجر الصحي خلال فترة مكوثهم في المنازل، بالقيام بنشاط بدني لا يقل عن نصف ساعة يوميًّا خلال وجودهم في البيت، من أجل المحافظة على صحتهم ولياقتهم البدنية.



أما بالنسبة للأطفال فقد أوصت المنظمة بضرورة أن يمارسوا نشاطًا منزليًّا لا يقلّ عن الساعة، ويمكن أن يكون ذلك بمشاركة أفراد العائلة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 06:29 PM

شاهد.. مواطن من ذوي الإعاقة يمارس رياضة منزلية ويدعو لممارستها فيما يؤكد مختصون على أهميتها في تقوية الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس





A A A





3 مشاركة

دعا مواطن من ذوي الإعاقة الجميع إلى الاهتمام بممارسة الرياضة المنزلية خلال فترة بقائهم في الحجر المنزلي؛ لما لها من آثار إيجابية على الصحة الجسدية والنفسية، مع استثمار الوقت في كل ما يعود علينا بالنفع والفائدة.



وفي التفاصيل: قال المواطن طارق محمد حدادي، بينما كان يمارس تمرين المشي من وضعية الجلوس: "ينبغي أن نستفيد ونستثمر أوقاتنا بقراءة القرآن الكريم وممارسة الأنشطة الجسدية والعقلية، والبقاء في المنازل أكبر قدر وقت ممكن وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى".



ويشدّد مختصون على أهمية الرياضة المنزلية التي لا تعني بذل جهد كبير؛ لما لها من آثار إيجابية في تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي القدرة على تقوية الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس والتصدّي له.



ونصحت منظمة الصحة العالمية كل من يخضعون للحجر الصحي خلال فترة مكوثهم في المنازل، بالقيام بنشاط بدني لا يقل عن نصف ساعة يوميًّا خلال وجودهم في البيت، من أجل المحافظة على صحتهم ولياقتهم البدنية.



أما بالنسبة للأطفال فقد أوصت المنظمة بضرورة أن يمارسوا نشاطًا منزليًّا لا يقلّ عن الساعة، ويمكن أن يكون ذلك بمشاركة أفراد العائلة.