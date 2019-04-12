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شاهد.. مواطن من ذوي الإعاقة يمارس رياضة منزلية ويدعو لممارستها

فيما يؤكد مختصون على أهميتها في تقوية الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس

دعا مواطن من ذوي الإعاقة الجميع إلى الاهتمام بممارسة الرياضة المنزلية خلال فترة بقائهم في الحجر المنزلي؛ لما لها من آثار إيجابية على الصحة الجسدية والنفسية، مع استثمار الوقت في كل ما يعود علينا بالنفع والفائدة.

وفي التفاصيل: قال المواطن طارق محمد حدادي، بينما كان يمارس تمرين المشي من وضعية الجلوس: "ينبغي أن نستفيد ونستثمر أوقاتنا بقراءة القرآن الكريم وممارسة الأنشطة الجسدية والعقلية، والبقاء في المنازل أكبر قدر وقت ممكن وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى".

ويشدّد مختصون على أهمية الرياضة المنزلية التي لا تعني بذل جهد كبير؛ لما لها من آثار إيجابية في تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي القدرة على تقوية الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس والتصدّي له.

ونصحت منظمة الصحة العالمية كل من يخضعون للحجر الصحي خلال فترة مكوثهم في المنازل، بالقيام بنشاط بدني لا يقل عن نصف ساعة يوميًّا خلال وجودهم في البيت، من أجل المحافظة على صحتهم ولياقتهم البدنية.

أما بالنسبة للأطفال فقد أوصت المنظمة بضرورة أن يمارسوا نشاطًا منزليًّا لا يقلّ عن الساعة، ويمكن أن يكون ذلك بمشاركة أفراد العائلة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مواطن من ذوي الإعاقة يمارس رياضة منزلية ويدعو لممارستها
سبق

دعا مواطن من ذوي الإعاقة الجميع إلى الاهتمام بممارسة الرياضة المنزلية خلال فترة بقائهم في الحجر المنزلي؛ لما لها من آثار إيجابية على الصحة الجسدية والنفسية، مع استثمار الوقت في كل ما يعود علينا بالنفع والفائدة.

وفي التفاصيل: قال المواطن طارق محمد حدادي، بينما كان يمارس تمرين المشي من وضعية الجلوس: "ينبغي أن نستفيد ونستثمر أوقاتنا بقراءة القرآن الكريم وممارسة الأنشطة الجسدية والعقلية، والبقاء في المنازل أكبر قدر وقت ممكن وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى".

ويشدّد مختصون على أهمية الرياضة المنزلية التي لا تعني بذل جهد كبير؛ لما لها من آثار إيجابية في تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي القدرة على تقوية الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس والتصدّي له.

ونصحت منظمة الصحة العالمية كل من يخضعون للحجر الصحي خلال فترة مكوثهم في المنازل، بالقيام بنشاط بدني لا يقل عن نصف ساعة يوميًّا خلال وجودهم في البيت، من أجل المحافظة على صحتهم ولياقتهم البدنية.

أما بالنسبة للأطفال فقد أوصت المنظمة بضرورة أن يمارسوا نشاطًا منزليًّا لا يقلّ عن الساعة، ويمكن أن يكون ذلك بمشاركة أفراد العائلة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
06:29 PM

شاهد.. مواطن من ذوي الإعاقة يمارس رياضة منزلية ويدعو لممارستها

فيما يؤكد مختصون على أهميتها في تقوية الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس

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عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,621

دعا مواطن من ذوي الإعاقة الجميع إلى الاهتمام بممارسة الرياضة المنزلية خلال فترة بقائهم في الحجر المنزلي؛ لما لها من آثار إيجابية على الصحة الجسدية والنفسية، مع استثمار الوقت في كل ما يعود علينا بالنفع والفائدة.

وفي التفاصيل: قال المواطن طارق محمد حدادي، بينما كان يمارس تمرين المشي من وضعية الجلوس: "ينبغي أن نستفيد ونستثمر أوقاتنا بقراءة القرآن الكريم وممارسة الأنشطة الجسدية والعقلية، والبقاء في المنازل أكبر قدر وقت ممكن وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى".

ويشدّد مختصون على أهمية الرياضة المنزلية التي لا تعني بذل جهد كبير؛ لما لها من آثار إيجابية في تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي القدرة على تقوية الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس والتصدّي له.

ونصحت منظمة الصحة العالمية كل من يخضعون للحجر الصحي خلال فترة مكوثهم في المنازل، بالقيام بنشاط بدني لا يقل عن نصف ساعة يوميًّا خلال وجودهم في البيت، من أجل المحافظة على صحتهم ولياقتهم البدنية.

أما بالنسبة للأطفال فقد أوصت المنظمة بضرورة أن يمارسوا نشاطًا منزليًّا لا يقلّ عن الساعة، ويمكن أن يكون ذلك بمشاركة أفراد العائلة.

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