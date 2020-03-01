النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمنع "كورونا".. "المالكي" يطالب بمحجر صحي لعزل المتسللين بالمناطق الحدودية

نظرًا لأعدادهم المتزايدة.. وشدَّد على تعزيز التوعية بالمدارس وبين المرابطين

طالب المواطن "زاهر بن حسين المالكي" بإنشاء محجر صحي لعزل المجهولين المتسللين للسعودية نظرًا لأعدادهم المتزايدة؛ وذلك بعد الجهود الأمنية، والقبض على العشرات منهم بشكل يومي، واحتمال إصابتهم بفيروس "كورونا".

وتفصيلاً، قال "المالكي": "‏مع الإجراءات المشددة التي تقوم بها ‎السعودية لمنع وصول وباء كورونا الجديد، وجميعنا يعلم أن الجهات الأمنية تقوم بجهود مثالية بالقبض على عشرات المهربين والمتسللين في المناطق الحدودية، والقادمين من ‎اليمن، وقد يكون بعضهم مصابًا بمرض (كورونا)، فإنه يجب إنشاء محجر صحي لعزل جميع المتسللين للأراضي السعودية، والكشف عليهم ‏قبل نقلهم إلى السجون ودور الترحيل والمستشفيات الحكومية".

وشدَّد "المالكي" على ضرورة تعزيز الخدمات الصحية في المستشفيات الحدودية، وداخل القرى الحدودية، وذلك عبر دعم المراكز الصحية، وتعزيز التوعية داخل المدارس، وبين المرابطين على الحدود. ويزيد أهمية ذلك بعد تفشي الفيروس في ‎إيران ودول الخليج.

محجر صحي فيروس كورونا الجديد المتسللين للسعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لمنع "كورونا".. "المالكي" يطالب بمحجر صحي لعزل المتسللين بالمناطق الحدودية
سبق

طالب المواطن "زاهر بن حسين المالكي" بإنشاء محجر صحي لعزل المجهولين المتسللين للسعودية نظرًا لأعدادهم المتزايدة؛ وذلك بعد الجهود الأمنية، والقبض على العشرات منهم بشكل يومي، واحتمال إصابتهم بفيروس "كورونا".

وتفصيلاً، قال "المالكي": "‏مع الإجراءات المشددة التي تقوم بها ‎السعودية لمنع وصول وباء كورونا الجديد، وجميعنا يعلم أن الجهات الأمنية تقوم بجهود مثالية بالقبض على عشرات المهربين والمتسللين في المناطق الحدودية، والقادمين من ‎اليمن، وقد يكون بعضهم مصابًا بمرض (كورونا)، فإنه يجب إنشاء محجر صحي لعزل جميع المتسللين للأراضي السعودية، والكشف عليهم ‏قبل نقلهم إلى السجون ودور الترحيل والمستشفيات الحكومية".

وشدَّد "المالكي" على ضرورة تعزيز الخدمات الصحية في المستشفيات الحدودية، وداخل القرى الحدودية، وذلك عبر دعم المراكز الصحية، وتعزيز التوعية داخل المدارس، وبين المرابطين على الحدود. ويزيد أهمية ذلك بعد تفشي الفيروس في ‎إيران ودول الخليج.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
11:08 PM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
01:43 AM

لمنع "كورونا".. "المالكي" يطالب بمحجر صحي لعزل المتسللين بالمناطق الحدودية

نظرًا لأعدادهم المتزايدة.. وشدَّد على تعزيز التوعية بالمدارس وبين المرابطين

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
10
5,830

طالب المواطن "زاهر بن حسين المالكي" بإنشاء محجر صحي لعزل المجهولين المتسللين للسعودية نظرًا لأعدادهم المتزايدة؛ وذلك بعد الجهود الأمنية، والقبض على العشرات منهم بشكل يومي، واحتمال إصابتهم بفيروس "كورونا".

وتفصيلاً، قال "المالكي": "‏مع الإجراءات المشددة التي تقوم بها ‎السعودية لمنع وصول وباء كورونا الجديد، وجميعنا يعلم أن الجهات الأمنية تقوم بجهود مثالية بالقبض على عشرات المهربين والمتسللين في المناطق الحدودية، والقادمين من ‎اليمن، وقد يكون بعضهم مصابًا بمرض (كورونا)، فإنه يجب إنشاء محجر صحي لعزل جميع المتسللين للأراضي السعودية، والكشف عليهم ‏قبل نقلهم إلى السجون ودور الترحيل والمستشفيات الحكومية".

وشدَّد "المالكي" على ضرورة تعزيز الخدمات الصحية في المستشفيات الحدودية، وداخل القرى الحدودية، وذلك عبر دعم المراكز الصحية، وتعزيز التوعية داخل المدارس، وبين المرابطين على الحدود. ويزيد أهمية ذلك بعد تفشي الفيروس في ‎إيران ودول الخليج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,568
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,805
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,050

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة