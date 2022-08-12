النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من ٤٠٠ ألف متر2 أراضي حكومية

بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

جددت أمانة منطقة عسير التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع جميع التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مبيناً أن التعدي على الأراضي الحكومية له العديد من الآثار السلبية من أبرزها العرقلة لحركة التنمية العمرانية.


وكانت الأمانة وبلدياتها استعادت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 414.770 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 11 موقعاً مختلفاً بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من ٤٠٠ ألف متر2 أراضي حكومية
سبق

جددت أمانة منطقة عسير التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع جميع التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مبيناً أن التعدي على الأراضي الحكومية له العديد من الآثار السلبية من أبرزها العرقلة لحركة التنمية العمرانية.


وكانت الأمانة وبلدياتها استعادت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 414.770 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 11 موقعاً مختلفاً بالمنطقة.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
05:03 PM

أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من ٤٠٠ ألف متر2 أراضي حكومية

بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
0
554

جددت أمانة منطقة عسير التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع جميع التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مبيناً أن التعدي على الأراضي الحكومية له العديد من الآثار السلبية من أبرزها العرقلة لحركة التنمية العمرانية.


وكانت الأمانة وبلدياتها استعادت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 414.770 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 11 موقعاً مختلفاً بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,866
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,268
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,189
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,603

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة