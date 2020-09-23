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قنصلية المملكة في مدينة قوانجو الصينية تحتفل باليوم الوطني

"البريثن" رفع أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين وولي العهد

أقامت القنصلية العامة للمملكة في قوانجو- بجمهورية الصين الشعبية حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة اليوم الأربعاء، في فندق الريتز كارلتون في مدينة قوانجو.

وألقي القنصل العام محمد بن عبدالله البريثن كلمة خلال الحفل رفع فيها أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم.

وقال "البريثن": في هذا اليوم يستشعر الجميع نعم الله علينا والإنجازات التي تحققها المملكة قيادة وشعباً في جميع المجالات منذ توحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- فالمملكة تخطو خطوات رائدة وثابته نحو بناء الدولة العصرية التي تحقق تطلعات المواطنين وتوفر لهم كل مقومات العيش الكريم.

وأشار إلى أن هذا العام بالإضافة إلى الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 شهد أيضاً الاحتفال بالذكرى الـ 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة كما ستشهد العاصمة الرياض في شهر نوفمبر القادم إن شاء الله تعالى انعقاد قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة.

وتطرق في كلمته إلى العلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط المملكة بجمهورية الصين الشعبية على كل الأصعدة والتي تعتبر علاقة استراتيجية شاملة يحرص البلدان من خلالها على تعزيز مختلف أوجه التعاون فيما بينهما في كل ما من شأنه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد بالتعاون والتنسيق الدائم وعلى أعلى المستويات بين المملكة والصين في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية منه والذي حقق نتائج إيجابية وملموسة في كلي البلدين ولله الحمد، داعياً الله العلى القدير بأن يرفع هذا الوباء عن بلدينا وعن العالم أجمع.

حضر الحفل عدد كبير من الحضور الذين أطلعوا على ما أشتمل عليه الحفل من عروض مرئية ونشرات تعريفية سلطت الضوء على تاريخ المملكة وحاضرها ومستقبلها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قنصلية المملكة في مدينة قوانجو الصينية تحتفل باليوم الوطني
سبق

أقامت القنصلية العامة للمملكة في قوانجو- بجمهورية الصين الشعبية حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة اليوم الأربعاء، في فندق الريتز كارلتون في مدينة قوانجو.

وألقي القنصل العام محمد بن عبدالله البريثن كلمة خلال الحفل رفع فيها أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم.

وقال "البريثن": في هذا اليوم يستشعر الجميع نعم الله علينا والإنجازات التي تحققها المملكة قيادة وشعباً في جميع المجالات منذ توحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- فالمملكة تخطو خطوات رائدة وثابته نحو بناء الدولة العصرية التي تحقق تطلعات المواطنين وتوفر لهم كل مقومات العيش الكريم.

وأشار إلى أن هذا العام بالإضافة إلى الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 شهد أيضاً الاحتفال بالذكرى الـ 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة كما ستشهد العاصمة الرياض في شهر نوفمبر القادم إن شاء الله تعالى انعقاد قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة.

وتطرق في كلمته إلى العلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط المملكة بجمهورية الصين الشعبية على كل الأصعدة والتي تعتبر علاقة استراتيجية شاملة يحرص البلدان من خلالها على تعزيز مختلف أوجه التعاون فيما بينهما في كل ما من شأنه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد بالتعاون والتنسيق الدائم وعلى أعلى المستويات بين المملكة والصين في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية منه والذي حقق نتائج إيجابية وملموسة في كلي البلدين ولله الحمد، داعياً الله العلى القدير بأن يرفع هذا الوباء عن بلدينا وعن العالم أجمع.

حضر الحفل عدد كبير من الحضور الذين أطلعوا على ما أشتمل عليه الحفل من عروض مرئية ونشرات تعريفية سلطت الضوء على تاريخ المملكة وحاضرها ومستقبلها.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
06:03 PM

قنصلية المملكة في مدينة قوانجو الصينية تحتفل باليوم الوطني

"البريثن" رفع أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين وولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت القنصلية العامة للمملكة في قوانجو- بجمهورية الصين الشعبية حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة اليوم الأربعاء، في فندق الريتز كارلتون في مدينة قوانجو.

وألقي القنصل العام محمد بن عبدالله البريثن كلمة خلال الحفل رفع فيها أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم.

وقال "البريثن": في هذا اليوم يستشعر الجميع نعم الله علينا والإنجازات التي تحققها المملكة قيادة وشعباً في جميع المجالات منذ توحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- فالمملكة تخطو خطوات رائدة وثابته نحو بناء الدولة العصرية التي تحقق تطلعات المواطنين وتوفر لهم كل مقومات العيش الكريم.

وأشار إلى أن هذا العام بالإضافة إلى الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 شهد أيضاً الاحتفال بالذكرى الـ 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة كما ستشهد العاصمة الرياض في شهر نوفمبر القادم إن شاء الله تعالى انعقاد قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة.

وتطرق في كلمته إلى العلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط المملكة بجمهورية الصين الشعبية على كل الأصعدة والتي تعتبر علاقة استراتيجية شاملة يحرص البلدان من خلالها على تعزيز مختلف أوجه التعاون فيما بينهما في كل ما من شأنه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد بالتعاون والتنسيق الدائم وعلى أعلى المستويات بين المملكة والصين في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية منه والذي حقق نتائج إيجابية وملموسة في كلي البلدين ولله الحمد، داعياً الله العلى القدير بأن يرفع هذا الوباء عن بلدينا وعن العالم أجمع.

حضر الحفل عدد كبير من الحضور الذين أطلعوا على ما أشتمل عليه الحفل من عروض مرئية ونشرات تعريفية سلطت الضوء على تاريخ المملكة وحاضرها ومستقبلها.

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