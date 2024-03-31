"هدف": شمول 178 مركزاً لضيافة الأطفال في آلية الدعم ضمن "قرّة"

لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص ورفع مشاركتها في سوق العمل

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن عدد مراكز حضانات وضيافات الأطفال المعتمدة في برنامج دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة "قرّة" بلغ 178 مركزاً، وذلك منذ إطلاق البرنامج حتى الآن.

وسيراً نحو رفع كفاءة الدعم، فقد أجرى "هدف" في وقتٍ سابق، تحديثات جديدة على شروط التحاق المرأة العاملة ببرنامج دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة "قرّة"، بما يتناسب مع مصلحة المستفيدات، والتحاق شريحة أكبر من بنات الوطن بالبرنامج، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

وأتاح "هدف"، للمرأة العاملة السعودية، الاستفادة من البرنامج إلكترونياً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: www.qurrah.sa.

ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفليْن كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.

وتأتي شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج دعم مراكز حضانة الأطفال للمرأة العاملة "قرّة"، في إطار مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لرفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل.

ويُسهم الصندوق في تغطية جزءٍ من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يُسهم الصندوق في تغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يُسهم الصندوق في تغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يُسهم الصندوق في تغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يُسهم الصندوق في تغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويدعم برنامج "قرّة" زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والإسهام في استقرار النساء السعوديات في وظائفهن، وإيجاد حلول مبسّطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.