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من الأمراض إلى الروائح .. أهالي إسكان الحصمة: هذا ما فعلته محطة الصرف

طالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل ونقل مكانها نظراً لحجم الضرر

اتهم أهالي إسكان الحصمة- جنوب منطقة جازان، محطة الصرف الصحي المجاورة لمساكنهم، بنشر حمّى الضنك والروائح الكريهة داخل الحي، وسط مطالبات بتشكيل لجنة للنظر في تلك المعاناة.

وكشف الأهالي، في شكوى تلقتها "سبق"، أن معاناتهم لم تنتهِ منذ تشغيل محطة تجميع الصرف الصحي المحاذية للإسكان بداية من الأمراض وانتهاءً بانتشار الروائح الكريهة داخل محيط الحي.

وطالب الأهالي، الجهات المعنية بالتدخل ونقل تلك المحطة من مكانها؛ نظراً لحجم الضرر الذي تتسبّب فيه؛ متسائلين ما إذا كانت تتوافق مع المواصفات والمقاييس، مبينين أنه خلال اليومين الماضيين تفاعلت حملات الرش داخل الحي وبكثافة.

من جهتها، "سبق" تواصلت مع المتحدث باسم خدمات المياه بمنطقة جازان حول الموضوع، ولم يرد منذ ثلاثة أيام.

جازان إسكان الحصمة محطة الصرف الصحي حمى الضنك

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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من الأمراض إلى الروائح .. أهالي إسكان الحصمة: هذا ما فعلته محطة الصرف
سبق

اتهم أهالي إسكان الحصمة- جنوب منطقة جازان، محطة الصرف الصحي المجاورة لمساكنهم، بنشر حمّى الضنك والروائح الكريهة داخل الحي، وسط مطالبات بتشكيل لجنة للنظر في تلك المعاناة.

وكشف الأهالي، في شكوى تلقتها "سبق"، أن معاناتهم لم تنتهِ منذ تشغيل محطة تجميع الصرف الصحي المحاذية للإسكان بداية من الأمراض وانتهاءً بانتشار الروائح الكريهة داخل محيط الحي.

وطالب الأهالي، الجهات المعنية بالتدخل ونقل تلك المحطة من مكانها؛ نظراً لحجم الضرر الذي تتسبّب فيه؛ متسائلين ما إذا كانت تتوافق مع المواصفات والمقاييس، مبينين أنه خلال اليومين الماضيين تفاعلت حملات الرش داخل الحي وبكثافة.

من جهتها، "سبق" تواصلت مع المتحدث باسم خدمات المياه بمنطقة جازان حول الموضوع، ولم يرد منذ ثلاثة أيام.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
11:49 AM

من الأمراض إلى الروائح .. أهالي إسكان الحصمة: هذا ما فعلته محطة الصرف

طالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل ونقل مكانها نظراً لحجم الضرر

A A A
محمد المواسي - جازان
0
1,381

اتهم أهالي إسكان الحصمة- جنوب منطقة جازان، محطة الصرف الصحي المجاورة لمساكنهم، بنشر حمّى الضنك والروائح الكريهة داخل الحي، وسط مطالبات بتشكيل لجنة للنظر في تلك المعاناة.

وكشف الأهالي، في شكوى تلقتها "سبق"، أن معاناتهم لم تنتهِ منذ تشغيل محطة تجميع الصرف الصحي المحاذية للإسكان بداية من الأمراض وانتهاءً بانتشار الروائح الكريهة داخل محيط الحي.

وطالب الأهالي، الجهات المعنية بالتدخل ونقل تلك المحطة من مكانها؛ نظراً لحجم الضرر الذي تتسبّب فيه؛ متسائلين ما إذا كانت تتوافق مع المواصفات والمقاييس، مبينين أنه خلال اليومين الماضيين تفاعلت حملات الرش داخل الحي وبكثافة.

من جهتها، "سبق" تواصلت مع المتحدث باسم خدمات المياه بمنطقة جازان حول الموضوع، ولم يرد منذ ثلاثة أيام.

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