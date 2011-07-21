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شاهد.. أمانة المدينة المنورة تبثّ فيديو عن التطورات

ركزت على زيادة العمران والاهتمام بالمساجد التاريخية

بثّت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو يتحدث عن التطورات التي شهدتها المدينة المنورة وفي شتى المجالات، من النهضة العمرانية والحضارية.

وأشارت إلى التطور الرقمي ووجود محطة قطار الحرمين الذي يخدم المسافرين والزوار على مدار الساعة، إضافة إلى المشاريع المختلفة في الإنارة والأرصفة وإنشاء الشوارع وزيادة المسطحات الخضراء في مواقع من المدينة المنورة، وإنشاء الحدائق المختلفة في أهالي المدينة المنورة.

وتناول الفيديو زيادة العمران في المدينة المنورة خلال السنوات الماضية من الفنادق الشاهقة في المنطقة المركزية، والاتساع في المخططات السكنية مع التخطيط والهندسة في البناء العمراني.

وفي زمن كورونا تواصلت الرقابة من قبل الجهات المعنية في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالنسبة لمرتادي الأماكن العامة؛ كي يحظى زائر المكان بالأمن والأمان.

وأشار المقطع إلى الجانب التطوعي في المدينة المنورة، وتسخيره في خدمة قاصدي المسجد النبوي، مع الاهتمام بالمساجد التاريخية.

وفي ختام الفيديو تحدّثت الأمانة عن التوسعة الكبيرة في المسجد النبوي والخدمات المقدمة في مطارها الحديث مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي؛ حيث إن زيارة المدينة لها مقصدان ديني ودنيوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمانة المدينة المنورة تبثّ فيديو عن التطورات
سبق

بثّت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو يتحدث عن التطورات التي شهدتها المدينة المنورة وفي شتى المجالات، من النهضة العمرانية والحضارية.

وأشارت إلى التطور الرقمي ووجود محطة قطار الحرمين الذي يخدم المسافرين والزوار على مدار الساعة، إضافة إلى المشاريع المختلفة في الإنارة والأرصفة وإنشاء الشوارع وزيادة المسطحات الخضراء في مواقع من المدينة المنورة، وإنشاء الحدائق المختلفة في أهالي المدينة المنورة.

وتناول الفيديو زيادة العمران في المدينة المنورة خلال السنوات الماضية من الفنادق الشاهقة في المنطقة المركزية، والاتساع في المخططات السكنية مع التخطيط والهندسة في البناء العمراني.

وفي زمن كورونا تواصلت الرقابة من قبل الجهات المعنية في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالنسبة لمرتادي الأماكن العامة؛ كي يحظى زائر المكان بالأمن والأمان.

وأشار المقطع إلى الجانب التطوعي في المدينة المنورة، وتسخيره في خدمة قاصدي المسجد النبوي، مع الاهتمام بالمساجد التاريخية.

وفي ختام الفيديو تحدّثت الأمانة عن التوسعة الكبيرة في المسجد النبوي والخدمات المقدمة في مطارها الحديث مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي؛ حيث إن زيارة المدينة لها مقصدان ديني ودنيوي.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
07:19 PM

شاهد.. أمانة المدينة المنورة تبثّ فيديو عن التطورات

ركزت على زيادة العمران والاهتمام بالمساجد التاريخية

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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بثّت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو يتحدث عن التطورات التي شهدتها المدينة المنورة وفي شتى المجالات، من النهضة العمرانية والحضارية.

وأشارت إلى التطور الرقمي ووجود محطة قطار الحرمين الذي يخدم المسافرين والزوار على مدار الساعة، إضافة إلى المشاريع المختلفة في الإنارة والأرصفة وإنشاء الشوارع وزيادة المسطحات الخضراء في مواقع من المدينة المنورة، وإنشاء الحدائق المختلفة في أهالي المدينة المنورة.

وتناول الفيديو زيادة العمران في المدينة المنورة خلال السنوات الماضية من الفنادق الشاهقة في المنطقة المركزية، والاتساع في المخططات السكنية مع التخطيط والهندسة في البناء العمراني.

وفي زمن كورونا تواصلت الرقابة من قبل الجهات المعنية في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالنسبة لمرتادي الأماكن العامة؛ كي يحظى زائر المكان بالأمن والأمان.

وأشار المقطع إلى الجانب التطوعي في المدينة المنورة، وتسخيره في خدمة قاصدي المسجد النبوي، مع الاهتمام بالمساجد التاريخية.

وفي ختام الفيديو تحدّثت الأمانة عن التوسعة الكبيرة في المسجد النبوي والخدمات المقدمة في مطارها الحديث مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي؛ حيث إن زيارة المدينة لها مقصدان ديني ودنيوي.

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