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"التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة" يضبط شحنة مخدرات في بحر العرب

تقدر قيمتها بحوالي 3.4 مليون دولار أمريكي

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الأحد)، بأن الفرقاطة الأسترالية "باراماتا" العاملة ضمن التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية، ضبطت أكثر من 240 كيلوجرامًا من الأمفيتامين والهيروين، تُقدّر قيمتها بحوالي 3.4 مليون دولار أمريكي، كانت على متن زورق في شمال بحر العرب.

وذكرت القيادة، عبر حساب شؤون أمنية إقليمية التابع لها في "تويتر"؛ أن عائدات تلك المخدرات غالبًا ما تستخدم في تمويل الأنشطة الإجرامية، والتي تهدّد استقرار وأمن المنطقة، دون أن توضح مصدرها.

التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة مخدرات

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"التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة" يضبط شحنة مخدرات في بحر العرب
سبق

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الأحد)، بأن الفرقاطة الأسترالية "باراماتا" العاملة ضمن التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية، ضبطت أكثر من 240 كيلوجرامًا من الأمفيتامين والهيروين، تُقدّر قيمتها بحوالي 3.4 مليون دولار أمريكي، كانت على متن زورق في شمال بحر العرب.

وذكرت القيادة، عبر حساب شؤون أمنية إقليمية التابع لها في "تويتر"؛ أن عائدات تلك المخدرات غالبًا ما تستخدم في تمويل الأنشطة الإجرامية، والتي تهدّد استقرار وأمن المنطقة، دون أن توضح مصدرها.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
06:13 PM

"التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة" يضبط شحنة مخدرات في بحر العرب

تقدر قيمتها بحوالي 3.4 مليون دولار أمريكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الأحد)، بأن الفرقاطة الأسترالية "باراماتا" العاملة ضمن التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية، ضبطت أكثر من 240 كيلوجرامًا من الأمفيتامين والهيروين، تُقدّر قيمتها بحوالي 3.4 مليون دولار أمريكي، كانت على متن زورق في شمال بحر العرب.

وذكرت القيادة، عبر حساب شؤون أمنية إقليمية التابع لها في "تويتر"؛ أن عائدات تلك المخدرات غالبًا ما تستخدم في تمويل الأنشطة الإجرامية، والتي تهدّد استقرار وأمن المنطقة، دون أن توضح مصدرها.

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