النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4838 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 6296 خلال الـ24 ساعة الماضية

بلدية "تربة حائل" تُصدِر إشعارات لـ53 منشأة مخالفة

بعد 192 جولة ميدانية في أسبوع لمتابعة التدابير الاحترازية

نفّذت الجهات الرقابية الصحية بأمانة منطقة حائل ممثلةً في بلدية تربة حائل 192 جولة ميدانية على جميع المنشآت التجارية والغذائية والمتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات اللازم توفّرها في المنشأة والعاملين؛ لضمان سلامة الأغذية المقدمة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الجولات: المطاعم والمخابز والمغاسل والبوفيهات ومحال بيع المواد الغذائية وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية ومستودعات الأغذية، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة المباشرة بالمستهلك، نتج عنها إشعار 53 منشأة.

وأشارت إلى أن هذه الجولات تأتي بهدف تعزيز الامتثال بالاشتراطات والحد من المخالفات التي تمسّ المواطن والمقيم، مع تطبيق المخالفات على الأنشطة غير الملتزمة.

من جهتها، قامت بلدية مدينة الأجفر بأعمال الصيانة لمدخل الأجفر ومعالجة التشققات في طبقة الإسفلت، ومعالجة التشوه البصري في الطرق ورفع أدائها وتحقيق رضا مستخدميها، ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلدية "تربة حائل" تُصدِر إشعارات لـ53 منشأة مخالفة
سبق

نفّذت الجهات الرقابية الصحية بأمانة منطقة حائل ممثلةً في بلدية تربة حائل 192 جولة ميدانية على جميع المنشآت التجارية والغذائية والمتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات اللازم توفّرها في المنشأة والعاملين؛ لضمان سلامة الأغذية المقدمة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الجولات: المطاعم والمخابز والمغاسل والبوفيهات ومحال بيع المواد الغذائية وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية ومستودعات الأغذية، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة المباشرة بالمستهلك، نتج عنها إشعار 53 منشأة.

وأشارت إلى أن هذه الجولات تأتي بهدف تعزيز الامتثال بالاشتراطات والحد من المخالفات التي تمسّ المواطن والمقيم، مع تطبيق المخالفات على الأنشطة غير الملتزمة.

من جهتها، قامت بلدية مدينة الأجفر بأعمال الصيانة لمدخل الأجفر ومعالجة التشققات في طبقة الإسفلت، ومعالجة التشوه البصري في الطرق ورفع أدائها وتحقيق رضا مستخدميها، ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمملكة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
02:14 PM

بلدية "تربة حائل" تُصدِر إشعارات لـ53 منشأة مخالفة

بعد 192 جولة ميدانية في أسبوع لمتابعة التدابير الاحترازية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
74

نفّذت الجهات الرقابية الصحية بأمانة منطقة حائل ممثلةً في بلدية تربة حائل 192 جولة ميدانية على جميع المنشآت التجارية والغذائية والمتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات اللازم توفّرها في المنشأة والعاملين؛ لضمان سلامة الأغذية المقدمة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الجولات: المطاعم والمخابز والمغاسل والبوفيهات ومحال بيع المواد الغذائية وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية ومستودعات الأغذية، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة المباشرة بالمستهلك، نتج عنها إشعار 53 منشأة.

وأشارت إلى أن هذه الجولات تأتي بهدف تعزيز الامتثال بالاشتراطات والحد من المخالفات التي تمسّ المواطن والمقيم، مع تطبيق المخالفات على الأنشطة غير الملتزمة.

من جهتها، قامت بلدية مدينة الأجفر بأعمال الصيانة لمدخل الأجفر ومعالجة التشققات في طبقة الإسفلت، ومعالجة التشوه البصري في الطرق ورفع أدائها وتحقيق رضا مستخدميها، ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمملكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,877
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,673
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,892
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة