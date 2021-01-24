بلدية "تربة حائل" تُصدِر إشعارات لـ53 منشأة مخالفة

بعد 192 جولة ميدانية في أسبوع لمتابعة التدابير الاحترازية

نفّذت الجهات الرقابية الصحية بأمانة منطقة حائل ممثلةً في بلدية تربة حائل 192 جولة ميدانية على جميع المنشآت التجارية والغذائية والمتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات اللازم توفّرها في المنشأة والعاملين؛ لضمان سلامة الأغذية المقدمة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الجولات: المطاعم والمخابز والمغاسل والبوفيهات ومحال بيع المواد الغذائية وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية ومستودعات الأغذية، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة المباشرة بالمستهلك، نتج عنها إشعار 53 منشأة.

وأشارت إلى أن هذه الجولات تأتي بهدف تعزيز الامتثال بالاشتراطات والحد من المخالفات التي تمسّ المواطن والمقيم، مع تطبيق المخالفات على الأنشطة غير الملتزمة.

من جهتها، قامت بلدية مدينة الأجفر بأعمال الصيانة لمدخل الأجفر ومعالجة التشققات في طبقة الإسفلت، ومعالجة التشوه البصري في الطرق ورفع أدائها وتحقيق رضا مستخدميها، ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمملكة.