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حراك تقطف المملكة ثماره يومياً.. أمير حائل ونائبه يهنئان القيادة بذكرى البيعة

أكدا على ما حملته الأعوام الـ7 من نماء قاد السعودية إلى "مكانة عالمية مؤثرة"

رفع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد، أن التهنئة موصولة لسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي.

وأضاف: بلادنا تمكنت خلال سبع سنوات من النماء في عهد سلمان الخير والسخاء، من تبوء مكانة مؤثرة إقليمياً وعالمياً وتحققت خلالها إصلاحات داخلية شاملة مرتكزة على رؤية المملكة 2030.

واختتم الأمير، بقوله: "الطموح ممتد ومتواصل لتحقيق مزيد من الإنجازات والمشاريع الطموحة" ، سائلاً الله أن يديم على هذا الوطن وقيادته وشعبه التوفيق، وأن يتم على ولاة أمرنا -يحفظهم الله- لباس الصحة والعافية إنه سميع مجيب".

من جهته، رفع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة حلول الذكرى السابعة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن ذكرى البيعة المباركة تسلط الضوء مجدداً على ما تحقق في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- من مكتسبات وطنية كبرى عمادها رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، التي أسّست لحراك تنموي غير مسبوق تقطف مناطق المملكة ثماره في كل يوم ومجال.

وابتهل الأمير إلى الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على شعب المملكة العزيز نعمة الأمن والاستقرار والنماء في ظل قيادته الشامخة.

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حراك تقطف المملكة ثماره يومياً.. أمير حائل ونائبه يهنئان القيادة بذكرى البيعة
سبق

رفع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد، أن التهنئة موصولة لسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي.

وأضاف: بلادنا تمكنت خلال سبع سنوات من النماء في عهد سلمان الخير والسخاء، من تبوء مكانة مؤثرة إقليمياً وعالمياً وتحققت خلالها إصلاحات داخلية شاملة مرتكزة على رؤية المملكة 2030.

واختتم الأمير، بقوله: "الطموح ممتد ومتواصل لتحقيق مزيد من الإنجازات والمشاريع الطموحة" ، سائلاً الله أن يديم على هذا الوطن وقيادته وشعبه التوفيق، وأن يتم على ولاة أمرنا -يحفظهم الله- لباس الصحة والعافية إنه سميع مجيب".

من جهته، رفع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة حلول الذكرى السابعة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن ذكرى البيعة المباركة تسلط الضوء مجدداً على ما تحقق في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- من مكتسبات وطنية كبرى عمادها رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، التي أسّست لحراك تنموي غير مسبوق تقطف مناطق المملكة ثماره في كل يوم ومجال.

وابتهل الأمير إلى الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على شعب المملكة العزيز نعمة الأمن والاستقرار والنماء في ظل قيادته الشامخة.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
01:17 PM

حراك تقطف المملكة ثماره يومياً.. أمير حائل ونائبه يهنئان القيادة بذكرى البيعة

أكدا على ما حملته الأعوام الـ7 من نماء قاد السعودية إلى "مكانة عالمية مؤثرة"

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خالد السليمي - حائل
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رفع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد، أن التهنئة موصولة لسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي.

وأضاف: بلادنا تمكنت خلال سبع سنوات من النماء في عهد سلمان الخير والسخاء، من تبوء مكانة مؤثرة إقليمياً وعالمياً وتحققت خلالها إصلاحات داخلية شاملة مرتكزة على رؤية المملكة 2030.

واختتم الأمير، بقوله: "الطموح ممتد ومتواصل لتحقيق مزيد من الإنجازات والمشاريع الطموحة" ، سائلاً الله أن يديم على هذا الوطن وقيادته وشعبه التوفيق، وأن يتم على ولاة أمرنا -يحفظهم الله- لباس الصحة والعافية إنه سميع مجيب".

من جهته، رفع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة حلول الذكرى السابعة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن ذكرى البيعة المباركة تسلط الضوء مجدداً على ما تحقق في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- من مكتسبات وطنية كبرى عمادها رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، التي أسّست لحراك تنموي غير مسبوق تقطف مناطق المملكة ثماره في كل يوم ومجال.

وابتهل الأمير إلى الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على شعب المملكة العزيز نعمة الأمن والاستقرار والنماء في ظل قيادته الشامخة.

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