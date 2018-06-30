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شاهد.. "فرسان عكاظ" يرسمون لوحة فنية تؤكد قوة الترابط بين الشعب والقيادة

منظمون: أعمال السوق لهذا العام أكثر تميزاً كمحتوى وتنظيم

رسم عدد من فرسان القبائل العربية من خلال مسيرتهم في جادة عكاظ صورة تؤكد قوة التلاحم والترابط التي تعيشها أرض الحرمين الشريفين واللحمة التي تجمع بين قبائل المملكة وقوة الترابط بين الشعب والقيادة في البلاد.


واعتبر مطلق الجعيد وهو أحد المنظمين المسؤولين عن مسيرة الخيل والفرسان في جادة عكاظ، أن ما تشهده الجادة من خلال المسيرات التي ينظمها عدد من الفرسان اللذين يمثلون كافة قبائل الجزيرة العربية، تؤكد وبقوة قوة التمازج والإنسجام بين القبائل كافة، ممثلين بالوقت ذاته، قوة الترابط والتلاحم بين القيادة وشعب المملكة الكريم.


من جهة أخرى، قال المخرج رجاء العتيبي وهو أحد المنظمين للأنشطة والفعاليات الثقافية في عكاظ 12، "عملنا هذا العام على توظيف التقنية الحديثة واستخدام الأنظمة التفاعلية مثل الإضاءة والصوت والديكور وجميع المتطلبات التي تخص الندوات والمحاضرات المصاحبة لمهرجان سوق عكاظ 12".


وأضاف العتيبي: "بدأت أعمال سوق عكاظ لهذا العام أكثر تميزاً كمحتوى وتنظيم"، متوقعاً بأن يحظى سوق عكاظ لهذا العام بحضور جماهيري كبير، في الوقت الذي بات فيه سوق عكاظ تظاهرة سعودية كبيرة يحق لنا أن نفخر بها جميعا، مشيراً الى أن فريقه عمل على نحت منصة متكاملة بمادة الفلين والتي تحاكي صخور جغرافية السوق ليكون بمثابة بيئة مغايرة عن المعتاد وهي فكرة جديدة على حد تعبيره.

الدورة 12 من سوق عكاظ سوق عكاظ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "فرسان عكاظ" يرسمون لوحة فنية تؤكد قوة الترابط بين الشعب والقيادة
سبق

رسم عدد من فرسان القبائل العربية من خلال مسيرتهم في جادة عكاظ صورة تؤكد قوة التلاحم والترابط التي تعيشها أرض الحرمين الشريفين واللحمة التي تجمع بين قبائل المملكة وقوة الترابط بين الشعب والقيادة في البلاد.


واعتبر مطلق الجعيد وهو أحد المنظمين المسؤولين عن مسيرة الخيل والفرسان في جادة عكاظ، أن ما تشهده الجادة من خلال المسيرات التي ينظمها عدد من الفرسان اللذين يمثلون كافة قبائل الجزيرة العربية، تؤكد وبقوة قوة التمازج والإنسجام بين القبائل كافة، ممثلين بالوقت ذاته، قوة الترابط والتلاحم بين القيادة وشعب المملكة الكريم.


من جهة أخرى، قال المخرج رجاء العتيبي وهو أحد المنظمين للأنشطة والفعاليات الثقافية في عكاظ 12، "عملنا هذا العام على توظيف التقنية الحديثة واستخدام الأنظمة التفاعلية مثل الإضاءة والصوت والديكور وجميع المتطلبات التي تخص الندوات والمحاضرات المصاحبة لمهرجان سوق عكاظ 12".


وأضاف العتيبي: "بدأت أعمال سوق عكاظ لهذا العام أكثر تميزاً كمحتوى وتنظيم"، متوقعاً بأن يحظى سوق عكاظ لهذا العام بحضور جماهيري كبير، في الوقت الذي بات فيه سوق عكاظ تظاهرة سعودية كبيرة يحق لنا أن نفخر بها جميعا، مشيراً الى أن فريقه عمل على نحت منصة متكاملة بمادة الفلين والتي تحاكي صخور جغرافية السوق ليكون بمثابة بيئة مغايرة عن المعتاد وهي فكرة جديدة على حد تعبيره.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
07:25 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
07:55 AM

شاهد.. "فرسان عكاظ" يرسمون لوحة فنية تؤكد قوة الترابط بين الشعب والقيادة

منظمون: أعمال السوق لهذا العام أكثر تميزاً كمحتوى وتنظيم

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متعب البقمي - الطائف
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5,754

رسم عدد من فرسان القبائل العربية من خلال مسيرتهم في جادة عكاظ صورة تؤكد قوة التلاحم والترابط التي تعيشها أرض الحرمين الشريفين واللحمة التي تجمع بين قبائل المملكة وقوة الترابط بين الشعب والقيادة في البلاد.


واعتبر مطلق الجعيد وهو أحد المنظمين المسؤولين عن مسيرة الخيل والفرسان في جادة عكاظ، أن ما تشهده الجادة من خلال المسيرات التي ينظمها عدد من الفرسان اللذين يمثلون كافة قبائل الجزيرة العربية، تؤكد وبقوة قوة التمازج والإنسجام بين القبائل كافة، ممثلين بالوقت ذاته، قوة الترابط والتلاحم بين القيادة وشعب المملكة الكريم.


من جهة أخرى، قال المخرج رجاء العتيبي وهو أحد المنظمين للأنشطة والفعاليات الثقافية في عكاظ 12، "عملنا هذا العام على توظيف التقنية الحديثة واستخدام الأنظمة التفاعلية مثل الإضاءة والصوت والديكور وجميع المتطلبات التي تخص الندوات والمحاضرات المصاحبة لمهرجان سوق عكاظ 12".


وأضاف العتيبي: "بدأت أعمال سوق عكاظ لهذا العام أكثر تميزاً كمحتوى وتنظيم"، متوقعاً بأن يحظى سوق عكاظ لهذا العام بحضور جماهيري كبير، في الوقت الذي بات فيه سوق عكاظ تظاهرة سعودية كبيرة يحق لنا أن نفخر بها جميعا، مشيراً الى أن فريقه عمل على نحت منصة متكاملة بمادة الفلين والتي تحاكي صخور جغرافية السوق ليكون بمثابة بيئة مغايرة عن المعتاد وهي فكرة جديدة على حد تعبيره.

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