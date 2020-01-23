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اجتماع استثنائي.. انطلاق المرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية

ناقش الوثائق الخاصة بالهيئة والجدول الزمني لبدء العمل والخطوات القادمة

اعتمد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون أعضاء اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات، البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية خلال اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر (دولة الرئاسة حالياً)، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.


وناقش الاجتماع الوثائق الخاصة بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية والجدول الزمني لبدء العمل، والاتفاق على الخطوات اللازمة خلال المرحلة التأسيسية والممتدة لاثني عشر شهراً.

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اجتماع استثنائي.. انطلاق المرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية
سبق

اعتمد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون أعضاء اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات، البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية خلال اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر (دولة الرئاسة حالياً)، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.


وناقش الاجتماع الوثائق الخاصة بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية والجدول الزمني لبدء العمل، والاتفاق على الخطوات اللازمة خلال المرحلة التأسيسية والممتدة لاثني عشر شهراً.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
02:10 PM

اجتماع استثنائي.. انطلاق المرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية

ناقش الوثائق الخاصة بالهيئة والجدول الزمني لبدء العمل والخطوات القادمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
723

اعتمد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون أعضاء اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات، البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية خلال اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر (دولة الرئاسة حالياً)، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.


وناقش الاجتماع الوثائق الخاصة بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية والجدول الزمني لبدء العمل، والاتفاق على الخطوات اللازمة خلال المرحلة التأسيسية والممتدة لاثني عشر شهراً.

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