بموافقة أمين منطقة الرياض.. ترقية "الشيباني" للمرتبة الـ١٢ ببلدية شقراء

اعتمد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، ترقية مساعد رئيس بلدية محافظة شقراء المهندس بندر بن مرزوق الشيباني استثنائيًّا من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الثانية عشرة.

وأعرَبَ الشيباني عن سعادته بالثقة الغالية من أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، ومساعد الأمين المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب ووكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف؛ مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا له للمزيد من العطاء والجهد المضاعف؛ لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة في خدمة الدين ثم الوطن والمليك.

والمهندس الشيباني، من الكفاءات الإدارية القيادية والهندسية في بلدية المحافظة وحاصل على درجة البكالوريوس في هندسة المساحة من جامعة الملك سعود، والماجستير في تقنية المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية، ولديه شهادات عليا في الأمن السيبراني من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمتلك "الشيباني" رصيدًا من الخبرات العملية المتنوعة؛ إذ سبق أن عَمِلَ في أمانة مدينة الرياض بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، وعَمِلَ في شركة "أرامكو" بإدارة المساحة بمدينة الظهران، كما عمل بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود مهندسًا ومشرفًا على بعض المشاريع، وعمل في وزارة التعليم العالي في إدارة المشاريع بمسمى "مهندس مشاريع"، كما عَمِلَ في سفارة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية بالملحقية الثقافية، وعمل في وزارة التعليم في وكالة المباني، إضافة لعضويته لعدد من اللجان المتخصصة.