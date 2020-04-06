ضمن حملة "كلنا مسؤول" ملتقى "الرؤية" يقدم خدماته مجاناً لـ2700 مستفيد

للتصدي لجائحة "كورونا"

ضمن الحملة التي أطلقها ملتقى الرؤية الإعلامي لمواكبة لحملة "كلنا مسؤول" للتصدي لجائحة "كورونا" قدم عدداً من الخدمات عبر مركز التدريب وخدمة المجتمع شملت دورات مجانية وورش عمل وأمسيات توعوية استفاد منها أكثر من 2700 مواطن ومقيم تنوعت ما بين تطوير الذات وإدارة الأزمات وتعليم التقنية عن بعد.

وأكدت مديرة مركز التدريب وخدمة المجتمع الدكتورة شيمة العتيبي أن وطننا يستحق الكثير منا، وفي ظل هذه الأزمة فنحن على ثقة بأن جميع الجهات الحكومية والخاصة تقوم بدورها حسب مجالها لتقدم المبادرات والوقوف مع الوطن والمواطن، ونحن في ملتقى الرؤية أخذنا على عاتقنا إطلاق هذه المبادرة التي تهدف لخدمة المجتمع من خلال التدريب والتطوير وورش العمل والأمسيات التوعوية، نهدف من خلالها لرفع الوعي وتطوير الذات والتوعية، موجهةً شكرها وتقديرها لكل الشركاء والشريك الرئيسي في هذه الحملة مركز الإتقان الدولي للتدريب وكافة من عملوا على تحقيق هذا النجاح، وأضافت أن هناك العديد من الدورات المجانية التي ستقدم قريباً.