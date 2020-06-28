النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الثبيتي": الشؤون الهندسية حافظت على جاهزية المنشآت الصحية فنيًا للحد من انتشار ‫كورونا

تشغيل المراكز العاجلة على مدار الساعة ما سهل العملية الطبية للمستفيدين

قال مساعد المدير العام لشؤون الهندسة بصحة مكة المكرمة المهندس خالد الثبيتي إن صحة مكة المكرمة ممثلة بإدارة المشروعات والشؤون الهندسية تقوم بدور حيوي ومهم في الحفاظ على جاهزية المنشآت الصحية فنيًا وتُوفّر احتياجاتها اللازمة دعمًا للكوادر الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأضاف المهندس الثبيتي أن إدارة المشروعات والشؤون الهندسية قامت باستعدادات كبيرة وفقًا لاحتياج الكادر الطبي بالوقوف على تجهيز المستشفيات الميدانية وعملت على بعض التوسعات على المستشفيات الحالية.

وتابع: كما تم تشغيل المراكز العاجلة على مدار الساعة، الأمر الذي سهل العملية الطبية للمستفيدين من مواطنين ومقيمين لتحقيق الفائدة القصوى ونسأل الله العلي القدير أن تنتهي هذه الجائحة على خير وأن يحفظ لنا بلادنا وبلاد المسلمين من الوباء ويحفظ لنا أمننا وقيادتنا الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الثبيتي": الشؤون الهندسية حافظت على جاهزية المنشآت الصحية فنيًا للحد من انتشار ‫كورونا
سبق

قال مساعد المدير العام لشؤون الهندسة بصحة مكة المكرمة المهندس خالد الثبيتي إن صحة مكة المكرمة ممثلة بإدارة المشروعات والشؤون الهندسية تقوم بدور حيوي ومهم في الحفاظ على جاهزية المنشآت الصحية فنيًا وتُوفّر احتياجاتها اللازمة دعمًا للكوادر الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأضاف المهندس الثبيتي أن إدارة المشروعات والشؤون الهندسية قامت باستعدادات كبيرة وفقًا لاحتياج الكادر الطبي بالوقوف على تجهيز المستشفيات الميدانية وعملت على بعض التوسعات على المستشفيات الحالية.

وتابع: كما تم تشغيل المراكز العاجلة على مدار الساعة، الأمر الذي سهل العملية الطبية للمستفيدين من مواطنين ومقيمين لتحقيق الفائدة القصوى ونسأل الله العلي القدير أن تنتهي هذه الجائحة على خير وأن يحفظ لنا بلادنا وبلاد المسلمين من الوباء ويحفظ لنا أمننا وقيادتنا الرشيدة.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
11:19 PM

"الثبيتي": الشؤون الهندسية حافظت على جاهزية المنشآت الصحية فنيًا للحد من انتشار ‫كورونا

تشغيل المراكز العاجلة على مدار الساعة ما سهل العملية الطبية للمستفيدين

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
803

قال مساعد المدير العام لشؤون الهندسة بصحة مكة المكرمة المهندس خالد الثبيتي إن صحة مكة المكرمة ممثلة بإدارة المشروعات والشؤون الهندسية تقوم بدور حيوي ومهم في الحفاظ على جاهزية المنشآت الصحية فنيًا وتُوفّر احتياجاتها اللازمة دعمًا للكوادر الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأضاف المهندس الثبيتي أن إدارة المشروعات والشؤون الهندسية قامت باستعدادات كبيرة وفقًا لاحتياج الكادر الطبي بالوقوف على تجهيز المستشفيات الميدانية وعملت على بعض التوسعات على المستشفيات الحالية.

وتابع: كما تم تشغيل المراكز العاجلة على مدار الساعة، الأمر الذي سهل العملية الطبية للمستفيدين من مواطنين ومقيمين لتحقيق الفائدة القصوى ونسأل الله العلي القدير أن تنتهي هذه الجائحة على خير وأن يحفظ لنا بلادنا وبلاد المسلمين من الوباء ويحفظ لنا أمننا وقيادتنا الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,462
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,484
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,309
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,630

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة