كأس العالم 2022.. قطر تضع خططاً لخفض أسعار الكحول وتخطب ود المثليين

من المتوقع أن تستقبل نحو مليون زائر ومشجع أثناء الفعالية

في محاولة منها لكسب ود الغربيين تعمل قطر على وضع خطط لدعم وخفض أسعار الكحول، وتوفيره بكميات وفيرة، وتمديد "ساعات السعادة" بالفنادق، والترحيب بالمثليين أثناء استضافة الدوحة لمنافسات كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، تبلغ تكلفة نصف لتر من البيرة في الدوحة نحو 10 جنيهات إسترليني، ومع ذلك، يتوقع المنظمون أن يعلنوا عن أسعار أرخص للكحول، وتمديداً لساعات السعادة في الفنادق (فترة من اليوم يقدم فيها الفندق خصومات هائلة على المشروبات الكحولية، وهي محرمة في بعض البلدان الأوروبية والولايات الأمريكية)، والمزيد من المواقع والمنافذ لبيع المشروبات الكحولية خلال كأس العالم في الأشهر المقبلة.

ويتوقع أن تستقبل الدوحة التي تبلغ مساحتها 132كم2 فقط نحو مليون زائر ومشجع أثناء فعاليات البطولة التي تنطلق في شهر نوفمبر 2022، وبنسبة 45 % تقريباً من إجمالي عدد سكان قطر (مواطنين ومقيمين) الذين يبلغوا نحو 2.5 مليون نسمة.

وتنقل الصحيفة البريطانية عن ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العالم طمأنته للجماهير ببحث الدوحة عن طريقة لخفض أسعار الكحوليات، كما أكد ترحيب بلاده بحضور المثليين والمتحولين جنسياً.

وعند سؤاله عن كيفية التعامل مع زوجين من المثليين يحتضنان بعضهما البعض، وتتشابك أياديهما في الأماكن العامة، أكد "الخاطر" عزم بلاده على التعامل معهما كغيرهما من الأشخاص الفرادى والأزواج الطبيعيين.