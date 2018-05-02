حالة تنبيه من أمطار رعديّة على الباحة يتبعها تحذير لـ "المدني"

بيّنت "الأرصاد" أنها مصحوبة برياح سطحية تحد من مدى الرؤية

أشارت التنبيهات الواردة لعمليات الدفاع المدني بمنطقة الباحة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى حالة طقس المنطقة، بهطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة تشمل بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة لها، تبدأ من الساعة 12:00 ظهراً، وتستمر إلى الساعة 9 مساءً.

وطالب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ جميع المواطنين والمقيمين، بأخذ الحيطة والحذر من خطر السيول المنقولة، وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب في أثناء جريانها؛ مؤكداً أهمية اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لاتباع التعليمات في مثل هذه الحالات وجاهزية فرق الدفاع المدني لخدمتهم في أيّ وقت.