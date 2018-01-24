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"الأرصاد" تكشف عن خارطة حالة التقلبات: تضرب مناطق عدة

تبدأ السبت وتنتهي الثلاثاء.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد عن خارطة حالة التقلبات الجوية التي ستضرب بعض مناطق المملكة، ابتداءً من يوم السبت القادم.

وقالت الهيئة: تستمر الحالة إلى يوم الثلاثاء وتتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.

ونشرت الهيئة جدولاً يحدد الحالات المناخية والمناطق المتأثرة كالتالي:

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تكشف عن خارطة حالة التقلبات: تضرب مناطق عدة
سبق

كشفت هيئة الأرصاد عن خارطة حالة التقلبات الجوية التي ستضرب بعض مناطق المملكة، ابتداءً من يوم السبت القادم.

وقالت الهيئة: تستمر الحالة إلى يوم الثلاثاء وتتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.

ونشرت الهيئة جدولاً يحدد الحالات المناخية والمناطق المتأثرة كالتالي:

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
03:34 PM

"الأرصاد" تكشف عن خارطة حالة التقلبات: تضرب مناطق عدة

تبدأ السبت وتنتهي الثلاثاء.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت هيئة الأرصاد عن خارطة حالة التقلبات الجوية التي ستضرب بعض مناطق المملكة، ابتداءً من يوم السبت القادم.

وقالت الهيئة: تستمر الحالة إلى يوم الثلاثاء وتتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.

ونشرت الهيئة جدولاً يحدد الحالات المناخية والمناطق المتأثرة كالتالي:

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,754
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