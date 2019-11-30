النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الذيابي" لـ"سبق": فوائد الجنسنج الصحية ادعاءات لم تثبت علميًّا

قال: تفتقر للتأكيد المبني على نتائج دراسات وأبحاث علمية قوية ورصينة

كشف طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، الدكتور عبدالله الذيابي، لـ "سبق" أن الاستخدامات العلاجية التي توصف لاستخدام أعشاب أو جذور الجنسنج على أنها علاج مقوٍّ ومنشِّط ومعزِّز للطاقة البدنية تفتقر للتأكيد المبني على نتائج دراسات وأبحاث علمية قوية ورصينة.

وأضاف الدكتور الذيابي بأن الكثير من المرضى يفضلون التداوي بالأعشاب والمستحضرات الطبيعية بدلاً عن الأدوية الطبية المعدة في مختبرات ومصانع الشركات الدوائية، كما يتناول البعض المقويات والمكملات لتعويض النقص في الفيتامينات والبروتينات والمعادن اللازمة للحفاظ على الجسم بصحة جيدة ونمو متزن.

وأبان الذيابي أنه من الشائع وصف بعض الأعشاب المتاحة في الصيدليات كمكمل غذائي، وحل شامل للعلاج، ومقوٍّ للمناعة، ومنشِّط جنسي، ومعزز للطاقة البدنية كأعشاب أو جذور الجنسنج، وذلك دون الاعتماد على نتائج الأبحاث والدراسات الموثقة. فيما يستشهد أو يعتمد البعض على دراسات ضعيفة أو مجهولة المصدر، دون ذكر النتائج المتحصل عليها في دراسات أو أبحاث أخرى موثوقة.

وأوضح الذيابي أن الأبحاث أظهرت أن الجنسنج قد لا يكون فعالاً في علاج حالات كزيادة القدرة على التحمُّل، وتعزيز الأداء البدني، ومنشط جنسي، والتخلص من الإجهاد والإرهاق.. كما أن الإثباتات العلمية التي ذكرت فوائد للعشبة وإمكانياتها في تنشيط وظائف الأعضاء، كالرئتين والقلب والكبد، تعتبر ضعيفة، ولا يمكن الاستناد إليها.

وأفاد بأن هناك من يروّج لاستخدام الجنسنج لعلاجات متعددة، كمعالجة أمراض القلب، وخفض ضغط الدم، وعلاج سرطان الثدي، ومعالجة التعب المرتبط بالسرطان، وداء السكري، واضطرابات الجهاز الهضمي، وعلاج الخصوبة لدى الرجال والنساء، والتخلص من تساقط الشعر وتجاعيد البشرة، وعلاج الاكتئاب، وفقر الدم، وأنه مسكن لآلام المفاصل، ومكافح للشيخوخة والخرف.. وغيرها من الاستخدامات العلاجية التي تفتقر إلى التأكيد المبني على نتائج دراسات وأبحاث علمية.

وفي ختام تصريحه أوصى طبيب الباطنة بمستشفى الحرس الوطني بالرياض بالحذر من الوقوع ضحية لاستغلال بعض المعالجين المدعين فوائد، يتم تداولها وترويجها عبر وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وأغلبها تحت شعار (إذا ما نفع فهو ما يضر).

التداوي بالأعشاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الذيابي" لـ"سبق": فوائد الجنسنج الصحية ادعاءات لم تثبت علميًّا
سبق

كشف طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، الدكتور عبدالله الذيابي، لـ "سبق" أن الاستخدامات العلاجية التي توصف لاستخدام أعشاب أو جذور الجنسنج على أنها علاج مقوٍّ ومنشِّط ومعزِّز للطاقة البدنية تفتقر للتأكيد المبني على نتائج دراسات وأبحاث علمية قوية ورصينة.

وأضاف الدكتور الذيابي بأن الكثير من المرضى يفضلون التداوي بالأعشاب والمستحضرات الطبيعية بدلاً عن الأدوية الطبية المعدة في مختبرات ومصانع الشركات الدوائية، كما يتناول البعض المقويات والمكملات لتعويض النقص في الفيتامينات والبروتينات والمعادن اللازمة للحفاظ على الجسم بصحة جيدة ونمو متزن.

وأبان الذيابي أنه من الشائع وصف بعض الأعشاب المتاحة في الصيدليات كمكمل غذائي، وحل شامل للعلاج، ومقوٍّ للمناعة، ومنشِّط جنسي، ومعزز للطاقة البدنية كأعشاب أو جذور الجنسنج، وذلك دون الاعتماد على نتائج الأبحاث والدراسات الموثقة. فيما يستشهد أو يعتمد البعض على دراسات ضعيفة أو مجهولة المصدر، دون ذكر النتائج المتحصل عليها في دراسات أو أبحاث أخرى موثوقة.

وأوضح الذيابي أن الأبحاث أظهرت أن الجنسنج قد لا يكون فعالاً في علاج حالات كزيادة القدرة على التحمُّل، وتعزيز الأداء البدني، ومنشط جنسي، والتخلص من الإجهاد والإرهاق.. كما أن الإثباتات العلمية التي ذكرت فوائد للعشبة وإمكانياتها في تنشيط وظائف الأعضاء، كالرئتين والقلب والكبد، تعتبر ضعيفة، ولا يمكن الاستناد إليها.

وأفاد بأن هناك من يروّج لاستخدام الجنسنج لعلاجات متعددة، كمعالجة أمراض القلب، وخفض ضغط الدم، وعلاج سرطان الثدي، ومعالجة التعب المرتبط بالسرطان، وداء السكري، واضطرابات الجهاز الهضمي، وعلاج الخصوبة لدى الرجال والنساء، والتخلص من تساقط الشعر وتجاعيد البشرة، وعلاج الاكتئاب، وفقر الدم، وأنه مسكن لآلام المفاصل، ومكافح للشيخوخة والخرف.. وغيرها من الاستخدامات العلاجية التي تفتقر إلى التأكيد المبني على نتائج دراسات وأبحاث علمية.

وفي ختام تصريحه أوصى طبيب الباطنة بمستشفى الحرس الوطني بالرياض بالحذر من الوقوع ضحية لاستغلال بعض المعالجين المدعين فوائد، يتم تداولها وترويجها عبر وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وأغلبها تحت شعار (إذا ما نفع فهو ما يضر).

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
01:04 AM

"الذيابي" لـ"سبق": فوائد الجنسنج الصحية ادعاءات لم تثبت علميًّا

قال: تفتقر للتأكيد المبني على نتائج دراسات وأبحاث علمية قوية ورصينة

A A A
محمود الحمد - الرياض
0
1,019

كشف طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، الدكتور عبدالله الذيابي، لـ "سبق" أن الاستخدامات العلاجية التي توصف لاستخدام أعشاب أو جذور الجنسنج على أنها علاج مقوٍّ ومنشِّط ومعزِّز للطاقة البدنية تفتقر للتأكيد المبني على نتائج دراسات وأبحاث علمية قوية ورصينة.

وأضاف الدكتور الذيابي بأن الكثير من المرضى يفضلون التداوي بالأعشاب والمستحضرات الطبيعية بدلاً عن الأدوية الطبية المعدة في مختبرات ومصانع الشركات الدوائية، كما يتناول البعض المقويات والمكملات لتعويض النقص في الفيتامينات والبروتينات والمعادن اللازمة للحفاظ على الجسم بصحة جيدة ونمو متزن.

وأبان الذيابي أنه من الشائع وصف بعض الأعشاب المتاحة في الصيدليات كمكمل غذائي، وحل شامل للعلاج، ومقوٍّ للمناعة، ومنشِّط جنسي، ومعزز للطاقة البدنية كأعشاب أو جذور الجنسنج، وذلك دون الاعتماد على نتائج الأبحاث والدراسات الموثقة. فيما يستشهد أو يعتمد البعض على دراسات ضعيفة أو مجهولة المصدر، دون ذكر النتائج المتحصل عليها في دراسات أو أبحاث أخرى موثوقة.

وأوضح الذيابي أن الأبحاث أظهرت أن الجنسنج قد لا يكون فعالاً في علاج حالات كزيادة القدرة على التحمُّل، وتعزيز الأداء البدني، ومنشط جنسي، والتخلص من الإجهاد والإرهاق.. كما أن الإثباتات العلمية التي ذكرت فوائد للعشبة وإمكانياتها في تنشيط وظائف الأعضاء، كالرئتين والقلب والكبد، تعتبر ضعيفة، ولا يمكن الاستناد إليها.

وأفاد بأن هناك من يروّج لاستخدام الجنسنج لعلاجات متعددة، كمعالجة أمراض القلب، وخفض ضغط الدم، وعلاج سرطان الثدي، ومعالجة التعب المرتبط بالسرطان، وداء السكري، واضطرابات الجهاز الهضمي، وعلاج الخصوبة لدى الرجال والنساء، والتخلص من تساقط الشعر وتجاعيد البشرة، وعلاج الاكتئاب، وفقر الدم، وأنه مسكن لآلام المفاصل، ومكافح للشيخوخة والخرف.. وغيرها من الاستخدامات العلاجية التي تفتقر إلى التأكيد المبني على نتائج دراسات وأبحاث علمية.

وفي ختام تصريحه أوصى طبيب الباطنة بمستشفى الحرس الوطني بالرياض بالحذر من الوقوع ضحية لاستغلال بعض المعالجين المدعين فوائد، يتم تداولها وترويجها عبر وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وأغلبها تحت شعار (إذا ما نفع فهو ما يضر).

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,261
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,728
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,104
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,449

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة