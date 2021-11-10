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"تعليم الخُبر" يوصي بضرورة التهيئة والاستعداد للاختبارات

خلال اجتماع لمديري مدارس البنين الحكومية والأهلية

خرج اجتماع مكتب التعليم بالخُبر بمديري مدارس البنين الحكومية والأهلية عن بُعد، اليوم الأربعاء 5 ربيع الآخر 1443هـ، بجملة من التوصيات، في مقدمتها التأكيد على التهيئة والاستعداد لسير الاختبارات بالمدارس نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي التي سيتولى متابعتها المشرفون التربويون وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية بالحضور للمدرسة بداية الفترة والاطلاع على جدول الاختبارات للتأكد من المواد بداية ونهاية فترات الاختبارات ومتابعة القاعات حضوريًا وكذلك في المنصة.

وتضمنت التوصيات ضرورة الاطلاع على أعمال اللجان من حيث انتظام التصحيح والرصد والمطابقة وإدخال درجات جميع المواد بشكل منتظم والتأكد من مدى سلامة بناء نماذج الأسئلة والإجابة وتوزيع الدرجات عليها كذلك تعبئة نماذج الزيارات وتسليمها للجنة الاختبارات بالمكتب بشكل يومي.

وشملت التوصيات ضرورة تهيئة مرافق المدرسة وتوفير سبل الراحة وتخفيف التوتر لدى أبنائنا الطلاب بعد العودة الحضورية للاختبارات ليكون لديهم الاستقرار النفسي والذهني وتفعيل دور الإرشاد الطلابي، وتوزيع المهام على المراقبين والمصححين وحث الموظفين على العمل بروح الفريق والتعاون لاجتياز الاختبارات بكفاءة عالية.

وتضمنت أيضاً التواصل الفعال مع أولياء الأمور عن طريق الرسائل وحسابات التواصل الاجتماعي المختلفة، لحث الأبناء على الاستذكار الجيد والنوم المبكر والتغذية السليمة وتحفيزهم وإحضار ما يلزم من أدوات لأداء الاختبار والرد على استفساراتهم.

وأدار الاجتماع مدير المكتب أحمد صالح الغامدي، ورئيس شعبة الإدارة المدرسية ناصر عبدالله الدحيلان.

وعلى هامش الاجتماع، تحدث المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن علي القرني، عن مشروع الاعتماد المدرسي في لقائه الثاني بمديري المدارس، مؤكداً ضرورة تطبيق معايير الاعتماد داخل المدارس والتي ستكون رافداً يدعم مشرع مدينة الخُبر الصحية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الخُبر" يوصي بضرورة التهيئة والاستعداد للاختبارات
سبق

خرج اجتماع مكتب التعليم بالخُبر بمديري مدارس البنين الحكومية والأهلية عن بُعد، اليوم الأربعاء 5 ربيع الآخر 1443هـ، بجملة من التوصيات، في مقدمتها التأكيد على التهيئة والاستعداد لسير الاختبارات بالمدارس نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي التي سيتولى متابعتها المشرفون التربويون وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية بالحضور للمدرسة بداية الفترة والاطلاع على جدول الاختبارات للتأكد من المواد بداية ونهاية فترات الاختبارات ومتابعة القاعات حضوريًا وكذلك في المنصة.

وتضمنت التوصيات ضرورة الاطلاع على أعمال اللجان من حيث انتظام التصحيح والرصد والمطابقة وإدخال درجات جميع المواد بشكل منتظم والتأكد من مدى سلامة بناء نماذج الأسئلة والإجابة وتوزيع الدرجات عليها كذلك تعبئة نماذج الزيارات وتسليمها للجنة الاختبارات بالمكتب بشكل يومي.

وشملت التوصيات ضرورة تهيئة مرافق المدرسة وتوفير سبل الراحة وتخفيف التوتر لدى أبنائنا الطلاب بعد العودة الحضورية للاختبارات ليكون لديهم الاستقرار النفسي والذهني وتفعيل دور الإرشاد الطلابي، وتوزيع المهام على المراقبين والمصححين وحث الموظفين على العمل بروح الفريق والتعاون لاجتياز الاختبارات بكفاءة عالية.

وتضمنت أيضاً التواصل الفعال مع أولياء الأمور عن طريق الرسائل وحسابات التواصل الاجتماعي المختلفة، لحث الأبناء على الاستذكار الجيد والنوم المبكر والتغذية السليمة وتحفيزهم وإحضار ما يلزم من أدوات لأداء الاختبار والرد على استفساراتهم.

وأدار الاجتماع مدير المكتب أحمد صالح الغامدي، ورئيس شعبة الإدارة المدرسية ناصر عبدالله الدحيلان.

وعلى هامش الاجتماع، تحدث المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن علي القرني، عن مشروع الاعتماد المدرسي في لقائه الثاني بمديري المدارس، مؤكداً ضرورة تطبيق معايير الاعتماد داخل المدارس والتي ستكون رافداً يدعم مشرع مدينة الخُبر الصحية.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
02:06 PM

"تعليم الخُبر" يوصي بضرورة التهيئة والاستعداد للاختبارات

خلال اجتماع لمديري مدارس البنين الحكومية والأهلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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خرج اجتماع مكتب التعليم بالخُبر بمديري مدارس البنين الحكومية والأهلية عن بُعد، اليوم الأربعاء 5 ربيع الآخر 1443هـ، بجملة من التوصيات، في مقدمتها التأكيد على التهيئة والاستعداد لسير الاختبارات بالمدارس نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي التي سيتولى متابعتها المشرفون التربويون وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية بالحضور للمدرسة بداية الفترة والاطلاع على جدول الاختبارات للتأكد من المواد بداية ونهاية فترات الاختبارات ومتابعة القاعات حضوريًا وكذلك في المنصة.

وتضمنت التوصيات ضرورة الاطلاع على أعمال اللجان من حيث انتظام التصحيح والرصد والمطابقة وإدخال درجات جميع المواد بشكل منتظم والتأكد من مدى سلامة بناء نماذج الأسئلة والإجابة وتوزيع الدرجات عليها كذلك تعبئة نماذج الزيارات وتسليمها للجنة الاختبارات بالمكتب بشكل يومي.

وشملت التوصيات ضرورة تهيئة مرافق المدرسة وتوفير سبل الراحة وتخفيف التوتر لدى أبنائنا الطلاب بعد العودة الحضورية للاختبارات ليكون لديهم الاستقرار النفسي والذهني وتفعيل دور الإرشاد الطلابي، وتوزيع المهام على المراقبين والمصححين وحث الموظفين على العمل بروح الفريق والتعاون لاجتياز الاختبارات بكفاءة عالية.

وتضمنت أيضاً التواصل الفعال مع أولياء الأمور عن طريق الرسائل وحسابات التواصل الاجتماعي المختلفة، لحث الأبناء على الاستذكار الجيد والنوم المبكر والتغذية السليمة وتحفيزهم وإحضار ما يلزم من أدوات لأداء الاختبار والرد على استفساراتهم.

وأدار الاجتماع مدير المكتب أحمد صالح الغامدي، ورئيس شعبة الإدارة المدرسية ناصر عبدالله الدحيلان.

وعلى هامش الاجتماع، تحدث المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن علي القرني، عن مشروع الاعتماد المدرسي في لقائه الثاني بمديري المدارس، مؤكداً ضرورة تطبيق معايير الاعتماد داخل المدارس والتي ستكون رافداً يدعم مشرع مدينة الخُبر الصحية.

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