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بمتابعة محافظ صامطة.. الأهالي يسجلون التزاماً بإجراءات منع التجول

المحافظة ومراكزها خلت من المركبات والمارة فور سريان قرار تقديم الموعد

تنفيذاً للتوجيهات الكريمة وبمتابعة مباشرة من محافظ صامطة أحمد عبدالله زعلة، طبقت الجهات الأمنية بَمحافظة صامطة قرار منع التجول في التوقيت الجديد بدءاً من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً، ساعة سريان القرار بمتابعة ميدانية مباشرةً من رجال الأمن بشرطة المحافظة والدوريات الأمنية ودوريات المرور.

وحرص رجال الأمن من الضباط والأفراد على توعية المواطنين والمقيمين ونصحهم وإرشادهم مع مراعاة الفئات والأنشطة المستثناة من تنفيذ القرار، وفق خطة ميدانية للدوريات الأمنية ودوريات المرور على مداخل المحافظة ومراكزها وقراها التابعة لها.

ووثقت عدسة المركز الإعلامي انضباطاً كبيراً من سكان محافظة صامطة ومراكزها وقراها في تنفيذ القرار والتقيد بالتعليمات الصادرة حيث خلت شوارع المحافظة من المركبات والمارة فور سريان قرار تقديم منع التجول.

محافظ صامطة أحمد عبدالله زعلة قرار منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمتابعة محافظ صامطة.. الأهالي يسجلون التزاماً بإجراءات منع التجول
سبق

تنفيذاً للتوجيهات الكريمة وبمتابعة مباشرة من محافظ صامطة أحمد عبدالله زعلة، طبقت الجهات الأمنية بَمحافظة صامطة قرار منع التجول في التوقيت الجديد بدءاً من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً، ساعة سريان القرار بمتابعة ميدانية مباشرةً من رجال الأمن بشرطة المحافظة والدوريات الأمنية ودوريات المرور.

وحرص رجال الأمن من الضباط والأفراد على توعية المواطنين والمقيمين ونصحهم وإرشادهم مع مراعاة الفئات والأنشطة المستثناة من تنفيذ القرار، وفق خطة ميدانية للدوريات الأمنية ودوريات المرور على مداخل المحافظة ومراكزها وقراها التابعة لها.

ووثقت عدسة المركز الإعلامي انضباطاً كبيراً من سكان محافظة صامطة ومراكزها وقراها في تنفيذ القرار والتقيد بالتعليمات الصادرة حيث خلت شوارع المحافظة من المركبات والمارة فور سريان قرار تقديم منع التجول.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
01:51 PM

بمتابعة محافظ صامطة.. الأهالي يسجلون التزاماً بإجراءات منع التجول

المحافظة ومراكزها خلت من المركبات والمارة فور سريان قرار تقديم الموعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تنفيذاً للتوجيهات الكريمة وبمتابعة مباشرة من محافظ صامطة أحمد عبدالله زعلة، طبقت الجهات الأمنية بَمحافظة صامطة قرار منع التجول في التوقيت الجديد بدءاً من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً، ساعة سريان القرار بمتابعة ميدانية مباشرةً من رجال الأمن بشرطة المحافظة والدوريات الأمنية ودوريات المرور.

وحرص رجال الأمن من الضباط والأفراد على توعية المواطنين والمقيمين ونصحهم وإرشادهم مع مراعاة الفئات والأنشطة المستثناة من تنفيذ القرار، وفق خطة ميدانية للدوريات الأمنية ودوريات المرور على مداخل المحافظة ومراكزها وقراها التابعة لها.

ووثقت عدسة المركز الإعلامي انضباطاً كبيراً من سكان محافظة صامطة ومراكزها وقراها في تنفيذ القرار والتقيد بالتعليمات الصادرة حيث خلت شوارع المحافظة من المركبات والمارة فور سريان قرار تقديم منع التجول.

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