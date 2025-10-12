النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سعود الطبية" تجري 1500 تلبيسة أسنان خلال 2020

باستخدام تقنية الكاد كام على أيدي فنيين سعوديين

سجلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمعمل مستشفى الأسنان، إجراء أكثر من 1500 تلبيسة من نوع "الزركونيوم"، لاستعاضة الأسنان المفقودة بعد إجراء عمليات الزراعة وكذلك الاستعاضات السنية الكاملة والجزئية خلال العام الميلادي الحالي.

وأوضح المدير الطبي للمستشفى د.فالح الهجهوج، أن جميع الاستعاضات السنية السابقة قد تم إنجازها باستخدام تقنية الكاد كام على أيدي فنيين سعوديين تم إستقطابهم وتدريبهم بمعمل مستشفى الأسنان بالمدينة، كما تم إجراء 2200 طقم متحرك، وكذلك إنجاز 900 لعلاج حالات التقويم.

ونوه د. "الهجهوج" بأن معمل تقنية الأسنان يضم نخبة من الكفاءات المختصصة في المجال، بالإضافة إلى وجود التكنولوجيا الحديثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سعود الطبية" تجري 1500 تلبيسة أسنان خلال 2020
سبق

سجلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمعمل مستشفى الأسنان، إجراء أكثر من 1500 تلبيسة من نوع "الزركونيوم"، لاستعاضة الأسنان المفقودة بعد إجراء عمليات الزراعة وكذلك الاستعاضات السنية الكاملة والجزئية خلال العام الميلادي الحالي.

وأوضح المدير الطبي للمستشفى د.فالح الهجهوج، أن جميع الاستعاضات السنية السابقة قد تم إنجازها باستخدام تقنية الكاد كام على أيدي فنيين سعوديين تم إستقطابهم وتدريبهم بمعمل مستشفى الأسنان بالمدينة، كما تم إجراء 2200 طقم متحرك، وكذلك إنجاز 900 لعلاج حالات التقويم.

ونوه د. "الهجهوج" بأن معمل تقنية الأسنان يضم نخبة من الكفاءات المختصصة في المجال، بالإضافة إلى وجود التكنولوجيا الحديثة.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
03:22 PM

"سعود الطبية" تجري 1500 تلبيسة أسنان خلال 2020

باستخدام تقنية الكاد كام على أيدي فنيين سعوديين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
649

سجلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمعمل مستشفى الأسنان، إجراء أكثر من 1500 تلبيسة من نوع "الزركونيوم"، لاستعاضة الأسنان المفقودة بعد إجراء عمليات الزراعة وكذلك الاستعاضات السنية الكاملة والجزئية خلال العام الميلادي الحالي.

وأوضح المدير الطبي للمستشفى د.فالح الهجهوج، أن جميع الاستعاضات السنية السابقة قد تم إنجازها باستخدام تقنية الكاد كام على أيدي فنيين سعوديين تم إستقطابهم وتدريبهم بمعمل مستشفى الأسنان بالمدينة، كما تم إجراء 2200 طقم متحرك، وكذلك إنجاز 900 لعلاج حالات التقويم.

ونوه د. "الهجهوج" بأن معمل تقنية الأسنان يضم نخبة من الكفاءات المختصصة في المجال، بالإضافة إلى وجود التكنولوجيا الحديثة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,431
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,786
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,322

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة