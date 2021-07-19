خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 9883 إصابة جديدة بكورونا

أعلى حصيلة إصابات يومية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 1501595 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17892 حالة، فيما تم تسجيل 8278 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1364545 حالة.