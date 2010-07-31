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شرطة الرياض تطيح بشخصين ارتكبا 24 جريمة سرقة

استوليا على آليات ومعدات ثقيلة من مواقع متفرقة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على "مواطِنَينْ في العقد الرابع من العمر".

وقال "الكريديس" إن التوقيف جاء على خلفية تورطهما بارتكاب 24 جريمة تمثلت بسرقة الآليات والمعدات الثقيلة من مواقع متفرقة، وقد ضبط بحوزتهما 420 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، وتم استرداد إحدى الآليات المسروقة نوع "بلدوزر".

وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تطيح بشخصين ارتكبا 24 جريمة سرقة
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على "مواطِنَينْ في العقد الرابع من العمر".

وقال "الكريديس" إن التوقيف جاء على خلفية تورطهما بارتكاب 24 جريمة تمثلت بسرقة الآليات والمعدات الثقيلة من مواقع متفرقة، وقد ضبط بحوزتهما 420 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، وتم استرداد إحدى الآليات المسروقة نوع "بلدوزر".

وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
04:25 PM

شرطة الرياض تطيح بشخصين ارتكبا 24 جريمة سرقة

استوليا على آليات ومعدات ثقيلة من مواقع متفرقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على "مواطِنَينْ في العقد الرابع من العمر".

وقال "الكريديس" إن التوقيف جاء على خلفية تورطهما بارتكاب 24 جريمة تمثلت بسرقة الآليات والمعدات الثقيلة من مواقع متفرقة، وقد ضبط بحوزتهما 420 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، وتم استرداد إحدى الآليات المسروقة نوع "بلدوزر".

وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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