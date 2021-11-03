النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد أن المملكة في مقدمة الدول المتميزة في مواجهة الجائحة

وزير الصحة: وصول نسبة التحصين بجرعتَيْن من لقاح كورونا في السعودية إلى 70%

ذوو الهمم يبادرون بتشجير مركزهم لتحسين المشهد البصري

تحت عنوان "السعودية الخضراء" تنفيذًا لمبادرة ولي العهد

أطلق مركز المستقبل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالطائف مبادرة التشجير تحت عنوان "السعودية الخضراء" تقييدًا بمبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحسين جودة الحياة والمشهد البصري لتنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل المكان ليتناسب مع الطبيعة.

وبهذه المناسبة، أوضحت مديرة قسم التطوير نوف الحارثي أن مركز ذوي الاحتياجات الخاصة يعمل على تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين بهدف مساعدتهم على التكييف مع المجتمع.

وأشارت "الحارثي" إلى أنه يوجد لديهم أقسام منها التدخل المبكر ويُسهم بإحداث تأثيرات إيجابية على صعيد النمو في الجوانب العقلية واللغوية والسلوكية وقسم لتعديل السلوك تحت رعاية اختصاصيات نفسيات وهن بدورهن يستقبلن الحالات التي ترغب بالالتحاق بالمركز ويقمن بمقابلة الوالدة وتوعيتها بحالة الطفل وكيفية التعامل معه وإرشادها بالسلبيات السلوكيه التي تقوم بها مع الطفل بالمنزل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ذوو الهمم يبادرون بتشجير مركزهم لتحسين المشهد البصري
سبق

أطلق مركز المستقبل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالطائف مبادرة التشجير تحت عنوان "السعودية الخضراء" تقييدًا بمبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحسين جودة الحياة والمشهد البصري لتنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل المكان ليتناسب مع الطبيعة.

وبهذه المناسبة، أوضحت مديرة قسم التطوير نوف الحارثي أن مركز ذوي الاحتياجات الخاصة يعمل على تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين بهدف مساعدتهم على التكييف مع المجتمع.

وأشارت "الحارثي" إلى أنه يوجد لديهم أقسام منها التدخل المبكر ويُسهم بإحداث تأثيرات إيجابية على صعيد النمو في الجوانب العقلية واللغوية والسلوكية وقسم لتعديل السلوك تحت رعاية اختصاصيات نفسيات وهن بدورهن يستقبلن الحالات التي ترغب بالالتحاق بالمركز ويقمن بمقابلة الوالدة وتوعيتها بحالة الطفل وكيفية التعامل معه وإرشادها بالسلبيات السلوكيه التي تقوم بها مع الطفل بالمنزل.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
11:21 PM

ذوو الهمم يبادرون بتشجير مركزهم لتحسين المشهد البصري

تحت عنوان "السعودية الخضراء" تنفيذًا لمبادرة ولي العهد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
28

أطلق مركز المستقبل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالطائف مبادرة التشجير تحت عنوان "السعودية الخضراء" تقييدًا بمبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحسين جودة الحياة والمشهد البصري لتنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل المكان ليتناسب مع الطبيعة.

وبهذه المناسبة، أوضحت مديرة قسم التطوير نوف الحارثي أن مركز ذوي الاحتياجات الخاصة يعمل على تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين بهدف مساعدتهم على التكييف مع المجتمع.

وأشارت "الحارثي" إلى أنه يوجد لديهم أقسام منها التدخل المبكر ويُسهم بإحداث تأثيرات إيجابية على صعيد النمو في الجوانب العقلية واللغوية والسلوكية وقسم لتعديل السلوك تحت رعاية اختصاصيات نفسيات وهن بدورهن يستقبلن الحالات التي ترغب بالالتحاق بالمركز ويقمن بمقابلة الوالدة وتوعيتها بحالة الطفل وكيفية التعامل معه وإرشادها بالسلبيات السلوكيه التي تقوم بها مع الطفل بالمنزل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,057
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,950
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,082
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,155

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة