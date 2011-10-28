لبنان تسجل 1809 إصابات جديدة بكورونا و11 وفاة

ارتفع الإجمالي إلى 73995 إصابة و590 وفيات

سجّلت لبنان 1809 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 73995 إصابةً.

وتفصيلاً ، ذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 36803، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 590 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

