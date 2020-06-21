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"أبل" توقف أحد أبرز خدمات "فيسبوك" على هواتف "آيفون"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية اتخذت قرارًا صادمًا، وأوقفت أحد أبرز خدمات "فيسبوك" على هواتف "آيفون".

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن أبل أوصلت إمكانية الوصول إلى خدمة "فيسبوك للألعاب" عبر متجر "آب ستور" على هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

وأشارت التقارير إلى أن "أبل" تعتبر تطبيق "فيسبوك للألعاب" تهديدًا مباشرًا لخدمة الألعاب الخاصة بخدمة "أبل آركاد" للألعاب.

وتعتبر تلك هذه هي المرة الخامسة التي ترفض فيها "أبل" تشغيل تطبيق "فيسبوك للألعاب" عبر متجر "آب ستور"؛ حيث تحاول "فيسبوك" تشغيله منذ فبراير الماضي دون جدوى.

وقال التقرير: "تُعد الألعاب إلى حد بعيد الفئة الأكثر ربحية لتطبيقات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. ومتجر تطبيقات أبل هو المكان الوحيد المعتمد رسميًّا لمستخدمي آيفون وآيباد للعثور على ألعاب جديدة وبرامج أخرى، حقق إيرادات بلغت حوالى 15 مليار دولار العام الماضي".

وتدّعي أبل أن قواعد "آب ستور" لا تسمح لتطبيقات الجهات الخارجية بتوزيع الألعاب كنظام أساسي منفصل.

ويبدو أن عملاق التكنولوجيا لا يريد أن يتأثر متجر التطبيقات الخاص به وخدمة "أبل آركاد" من خلال السماح لخدمة "فيسبوك للألعاب" بأن تشغل متجر الألعاب الخاص بها على هواتف "آيفون".

شركة أبل الأمريكية آيفون

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" توقف أحد أبرز خدمات "فيسبوك" على هواتف "آيفون"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية اتخذت قرارًا صادمًا، وأوقفت أحد أبرز خدمات "فيسبوك" على هواتف "آيفون".

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن أبل أوصلت إمكانية الوصول إلى خدمة "فيسبوك للألعاب" عبر متجر "آب ستور" على هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

وأشارت التقارير إلى أن "أبل" تعتبر تطبيق "فيسبوك للألعاب" تهديدًا مباشرًا لخدمة الألعاب الخاصة بخدمة "أبل آركاد" للألعاب.

وتعتبر تلك هذه هي المرة الخامسة التي ترفض فيها "أبل" تشغيل تطبيق "فيسبوك للألعاب" عبر متجر "آب ستور"؛ حيث تحاول "فيسبوك" تشغيله منذ فبراير الماضي دون جدوى.

وقال التقرير: "تُعد الألعاب إلى حد بعيد الفئة الأكثر ربحية لتطبيقات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. ومتجر تطبيقات أبل هو المكان الوحيد المعتمد رسميًّا لمستخدمي آيفون وآيباد للعثور على ألعاب جديدة وبرامج أخرى، حقق إيرادات بلغت حوالى 15 مليار دولار العام الماضي".

وتدّعي أبل أن قواعد "آب ستور" لا تسمح لتطبيقات الجهات الخارجية بتوزيع الألعاب كنظام أساسي منفصل.

ويبدو أن عملاق التكنولوجيا لا يريد أن يتأثر متجر التطبيقات الخاص به وخدمة "أبل آركاد" من خلال السماح لخدمة "فيسبوك للألعاب" بأن تشغل متجر الألعاب الخاص بها على هواتف "آيفون".

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
02:23 PM

"أبل" توقف أحد أبرز خدمات "فيسبوك" على هواتف "آيفون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية اتخذت قرارًا صادمًا، وأوقفت أحد أبرز خدمات "فيسبوك" على هواتف "آيفون".

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن أبل أوصلت إمكانية الوصول إلى خدمة "فيسبوك للألعاب" عبر متجر "آب ستور" على هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

وأشارت التقارير إلى أن "أبل" تعتبر تطبيق "فيسبوك للألعاب" تهديدًا مباشرًا لخدمة الألعاب الخاصة بخدمة "أبل آركاد" للألعاب.

وتعتبر تلك هذه هي المرة الخامسة التي ترفض فيها "أبل" تشغيل تطبيق "فيسبوك للألعاب" عبر متجر "آب ستور"؛ حيث تحاول "فيسبوك" تشغيله منذ فبراير الماضي دون جدوى.

وقال التقرير: "تُعد الألعاب إلى حد بعيد الفئة الأكثر ربحية لتطبيقات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. ومتجر تطبيقات أبل هو المكان الوحيد المعتمد رسميًّا لمستخدمي آيفون وآيباد للعثور على ألعاب جديدة وبرامج أخرى، حقق إيرادات بلغت حوالى 15 مليار دولار العام الماضي".

وتدّعي أبل أن قواعد "آب ستور" لا تسمح لتطبيقات الجهات الخارجية بتوزيع الألعاب كنظام أساسي منفصل.

ويبدو أن عملاق التكنولوجيا لا يريد أن يتأثر متجر التطبيقات الخاص به وخدمة "أبل آركاد" من خلال السماح لخدمة "فيسبوك للألعاب" بأن تشغل متجر الألعاب الخاص بها على هواتف "آيفون".

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