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بحضور جماهيري غفير.. إثارة ديربي "الصفر" تعود للواجهة بمهرجان الإبل

تنافس بين "ابن دغيثر" و"الدبوس".. والصياهد تشهد ارتفاعاً بالقوة الشرائية

تصوير: أنس عيسى: عاد ديربي الإثارة في منافسات لون الصفر، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، حيث شهدت مسيرات منقيات الصفر المشاركة في مسابقة بيرق المؤسس، الأربعاء، حضوراً جماهيرياً كبيراً، عبر مسيرات ضخمة، رافقت المنقيات قبل دخولها بوابات التحكيم المبدئي، وسط تفاعل كبير ساده الاحترام لكل المشاركين، وتقاسمت خلاله الجماهير تشجيع منقيتي طلال بن دغيثر الشيباني، ودبوس مبارك الدبوس.

وكان التنافس بين ابن دغيثر والدبوس، حاضراً بين الطرفين في المنافسات السابقة، وأسهم في رفع أسعار فرديات الإبل الصفر، حيث أوجدت تلك الفئة من الإبل جمهورًا كبيرًا للغاية، أصبح يتابع أخبارها وصفقات شرائها، ويحضر مسيرات عرضها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وعلى ذات الصعيد، أحدث "ديربي الصفر" كما أطلق عليه عدد من هواة الإبل، قفزة في القوة الشرائية بالمهرجان، حيث أكد عدد من باعة المحال في شارع الدهناء، ارتفاع نسبة المبيعات خلال اليومين الماضيين، بنسبة كبيرة، بسبب الحضور الجماهيري الغفير، على أرض الصياهد، التي حرصت على الاستمتاع والمشاركة في مسيرات منقيات الصفر المشاركة في بيرق المؤسس.

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بحضور جماهيري غفير.. إثارة ديربي "الصفر" تعود للواجهة بمهرجان الإبل
سبق

تصوير: أنس عيسى: عاد ديربي الإثارة في منافسات لون الصفر، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، حيث شهدت مسيرات منقيات الصفر المشاركة في مسابقة بيرق المؤسس، الأربعاء، حضوراً جماهيرياً كبيراً، عبر مسيرات ضخمة، رافقت المنقيات قبل دخولها بوابات التحكيم المبدئي، وسط تفاعل كبير ساده الاحترام لكل المشاركين، وتقاسمت خلاله الجماهير تشجيع منقيتي طلال بن دغيثر الشيباني، ودبوس مبارك الدبوس.

وكان التنافس بين ابن دغيثر والدبوس، حاضراً بين الطرفين في المنافسات السابقة، وأسهم في رفع أسعار فرديات الإبل الصفر، حيث أوجدت تلك الفئة من الإبل جمهورًا كبيرًا للغاية، أصبح يتابع أخبارها وصفقات شرائها، ويحضر مسيرات عرضها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وعلى ذات الصعيد، أحدث "ديربي الصفر" كما أطلق عليه عدد من هواة الإبل، قفزة في القوة الشرائية بالمهرجان، حيث أكد عدد من باعة المحال في شارع الدهناء، ارتفاع نسبة المبيعات خلال اليومين الماضيين، بنسبة كبيرة، بسبب الحضور الجماهيري الغفير، على أرض الصياهد، التي حرصت على الاستمتاع والمشاركة في مسيرات منقيات الصفر المشاركة في بيرق المؤسس.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
01:36 PM

بحضور جماهيري غفير.. إثارة ديربي "الصفر" تعود للواجهة بمهرجان الإبل

تنافس بين "ابن دغيثر" و"الدبوس".. والصياهد تشهد ارتفاعاً بالقوة الشرائية

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مسلّم الهواملة - الرياض
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3,474

تصوير: أنس عيسى: عاد ديربي الإثارة في منافسات لون الصفر، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، حيث شهدت مسيرات منقيات الصفر المشاركة في مسابقة بيرق المؤسس، الأربعاء، حضوراً جماهيرياً كبيراً، عبر مسيرات ضخمة، رافقت المنقيات قبل دخولها بوابات التحكيم المبدئي، وسط تفاعل كبير ساده الاحترام لكل المشاركين، وتقاسمت خلاله الجماهير تشجيع منقيتي طلال بن دغيثر الشيباني، ودبوس مبارك الدبوس.

وكان التنافس بين ابن دغيثر والدبوس، حاضراً بين الطرفين في المنافسات السابقة، وأسهم في رفع أسعار فرديات الإبل الصفر، حيث أوجدت تلك الفئة من الإبل جمهورًا كبيرًا للغاية، أصبح يتابع أخبارها وصفقات شرائها، ويحضر مسيرات عرضها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وعلى ذات الصعيد، أحدث "ديربي الصفر" كما أطلق عليه عدد من هواة الإبل، قفزة في القوة الشرائية بالمهرجان، حيث أكد عدد من باعة المحال في شارع الدهناء، ارتفاع نسبة المبيعات خلال اليومين الماضيين، بنسبة كبيرة، بسبب الحضور الجماهيري الغفير، على أرض الصياهد، التي حرصت على الاستمتاع والمشاركة في مسيرات منقيات الصفر المشاركة في بيرق المؤسس.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,239
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
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38 مليار ..

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